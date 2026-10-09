Jirgin Ruwa USS Abraham Lincoln Ya Koma Zuwa Amurka

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Jirgin ruwa wanda ya ji jiki da gajiyawa na Abraham Lincoln bayan dogon aiki ya tsaya a gabar yammacin Amurka. Iyalan sojojin da ke cikin wannan jirgin ruwa a tashar jiragen ruwa ta San Diego da ke jihar California sun jira ganinsu bayan kusan shekara ɗaya domin a baya an wallafa rahotanni da dama kan mummunan yanayin tunanin waɗannan sojojin da ƙoƙarin kisan kai.
Jirgin ruwa na Lincoln a watan Nuwamba 2025 ya bar California zuwa Tekun Kudancin Sin sannan daga baya aka tura shi yankin don shiga cikin ayyukan kai hare-hare kan Iran.
Aikin wannan jirgin ruwa na fiye da kwanaki 250 a cikin ruwan yankin ya haifar da gajiyarwarsa da samar da mummunan yanayi na tunani ga sojojin Amurka har wasu daga cikinsu suka yi ƙoƙarin kisan kai.
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