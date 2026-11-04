Kotun Tarayya A New York Ta Dakatar Da Shirin Gwamnati Na Korar 'Yan Gudun Hijirar Afghanistan

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Hukuncin ya zo ne bayan ƙungiyoyin da ke kare 'yan gudun hijira sun ba da labarin shirin korar fiye da 'yan ƙasar Afghanistan 150, kuma sun yi gargaɗi cewa mayar da su Afghanistan ƙarƙashin mulkin Taliban, musamman ga tsoffin abokan aikin sojin Amurka, mata da 'yan tsiraru na addini, na iya haifar da haɗarin tsangwama, tsarewa ko ma mutuwa.
Kotun ta bayar da umarnin dakatar da korar har zuwa ranar Asabar, 16 ga Aban (7 ga Nuwamba 2026), bayan da lauyoyin gwamnatin Amurka suka bayyana cewa hukumar shige da fice (ICE) ba ta da wani jirgi da aka tabbatar zuwa Afghanistan ko Pakistan har ƙarshen mako. An bayar da hukuncin ne bayan ƙaruwar zanga-zanga da ƙoƙarin shari'a, ciki har da wasiƙar da 'yan majalisa 66 na Amurka suka aika suna gargaɗi kan haɗarin korar 'yan Afghanistan zuwa hannun Taliban. Duk da haka, dakatarwar ba ta nufin an saki waɗanda ake tsare ba kuma ba ta warware matsalarsu ba na dindindin — makomar waɗanda suke fuskantar korar za ta dogara da shawarwarin kotu na gaba da matakan gwamnatin Amurka.
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