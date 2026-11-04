Jagora: Duk Me Ƙakkanin Fata Ga Canjin Halayyar Amurka Zai Hana Ta Ƙiyayya Ga Iran, Yana Cikin Babban Kuskure

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Jagoran Juyin Juya Hali a cikin wani saƙo domin Ranar Yaƙi da Mulkin Mallaka na Duniya ya nanata cewa duk wanda ke da ƙakkanin fata kan canjin halayyar Amurka ko yana tunanin ba da rangwama ga Amurka zai hana ta ƙiyayya ga al'ummar Iran, yana cikin babban kuskure.
Jagora Ya yi nuni da cewa Amurka ta shafe fiye da shekaru 70 tana zalunci kan Iran — tun daga juyin mulkin 1953 don ci gaba da wawashe mai, kafa SAVAK, tallafawa ƙungiyoyin ballewa da munafukai, tallafawa Saddam a yaƙin da aka tilasta, harin kan jirgin fasinja, takunkumi, fitinu, kisan Janar Soleimani, da kai hare-hare kai tsaye a yaƙe-yaƙen da aka tilasta na biyu da na uku da kisan shahidai ciki har da Jagoran Juyin Juya Hali.
Ya jaddada cewa Amurka tana neman mika wuya maras sharadi na Iran kuma cewa ikon Iran kan mashigar Hormuz da lalata sansanonin sojin Amurka a yankin, tare da haɗin kan fagen gaskiya da nasarorin fagen gwagwarmaya daga Falasɗinu zuwa Lebanon da Iraki da Yemen, alamu ne na ƙarfafar tutar gaskiya da samar da sabon tsarin duniya. Ya ce ikon Amurka na tattalin arziki da soji yana faɗuwa matuƙa kuma ba za a iya dakatar da shi ba.
Ya nanata cewa hanya ɗaya kawai ta isa ga cikakkiyar hanawa ita ce ci gaba da dabarar "Iran mafi ƙarfi" a tafarkin ci gaba mai yawa, kuma haɗin kan zamantakewa shine babban sinadarin nasara. Ya yi kira ga matasa da ɗalibai su ci gaba da rushe gidan "kadaici da rashin fata" da buɗe gidan "bege da zamu iya" tare da yin tattali da makaman ilimi, taƙawa, ƙwarewa, ɗabi'a da ƙuduri, da kuma "alƙawari" don isa ga manyan manufofi.
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