Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Donald Trump, shugaban Amurka da yammacin Talata a wata tattaunawa ta waya da tashar labarai ta Fox News ya yi iƙirarin: "Za a yanke taimakon kuɗi ga Isra'ila a ƙarshen shekara, amma Isra'ila za ta sami zaɓin sayen makamai, duk abin da ta buƙata za a samar mata."
Trump game da wannan ya ƙara da cewa: "Muna ba wa Isra'ila dala biliyan 4 kuma har yanzu muna ci gaba da ba ta, amma za a yanke a ƙarshen shekara. Ba su buƙatar sa. Mun amince da hakan tare da Bibi Netanyahu (firaministan gwamnatin Sahayoniya)."
Donald Trump tare da bayyana cewa Amurka na ci gaba da ba da makamai ga Ukraine, ya ce: "Har yanzu ina ba wa Ukraine makamai. Ina yin hakan ta hanyar Ƙungiyar Turai."
Shugaban Amurka tare da nanata cewa Amurka da Kanada sun kusa cimma yarjejeniyar kasuwanci, ya ƙara da cewa: "Kanada tana da kyau sosai, za mu cimma yarjejeniya da Kanada nan ba da jimawa ba. Za mu cimma babbar yarjejeniya."
Ranar Lahadi Mark Carney, firaministan Kanada tare da bayyana cewa ya yi "kyakkyawar tattaunawa" da Trump kan kasuwancin ɓangarori biyu, ya yi nuni da cewa: " Ɓangarori za su yi aiki kan wannan a cikin makonni masu zuwa."
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