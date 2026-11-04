Hizbullah: Al'ummar Yemen Ba Su Buƙatar Goyon Baya Ko Shiga Taimako Daga Kowace Ƙungiya

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Sashen yaɗa labarai na Hizbullah ta Lebanon game da zarge-zargen ministan cikin gida na majalisar rikon kwarya ta Yemen ta fitar da wata sanarwa.
Bisa ga rahoton Al-Nashra, Hizbullah a cikin wannan sanarwa ta bayyana musantawa gaba ɗaya ga iƙirarin da ministan cikin gida na majalisar Yemen ya gabatar kan kasancewar ƙwararrun Hizbullah a Yemen da shigarsu cikin gudanar da ayyukan soji da haɓaka ƙarfin makamai da horo na Ansarullah kuma ta nanata cewa waɗannan zarge-zargen ƙarya ne gaba ɗaya kuma ba su da inganci.
Sashen yaɗa labarai na Hizbullah ta Lebanon ya bayyana cewa al'ummar Yemen suna da ƙarfi da dama da gogewa waɗanda ke ba su damar kare ƙasarsu da ikonta wajen tunkarar duk wata mamayewa ko barazana ko killacewa kuma ba su buƙatar goyon baya ko shiga tsakani na kowa. Wannan al'amari ya tabbata a fuskantar mamayewar Amurka da Isra'ila kan Yemen wajen tallafawa Gaza.
Hizbullah a ci gaba ta nanata cewa tattaunawa mai tsanani da nauyi tsakanin Yemeniyawa ita ce kawai hanyar gaske wajen tunkarar duk wani sabanin ko matsala kuma wannan yana kiyaye haɗin kan Yemen da ikonta da kwanciyar hankalinta kuma yana hana cimma shirye-shiryen maƙiyan al'ummomin yankin na kunna fadace-fadace tsakanin al'ummomi da rarraba ƙasashen yankin.
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