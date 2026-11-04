Ansarullah: An Harbo Wani Jirgi Mara Matuƙi Na Saudiyya A Sararin Samaniyar Yemen

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Birgediya Yahya Saree, mai magana da yawun sojojin Yemen ya bayyana cewa na’urar kariyar sama ta wannan ƙasar ta kai hari kuma ta harbo wani jirgi maras matuƙi mai bincike mai dauke da makamai na Wing Loong 2 mallakar Saudi Arabiya a lokacin da yake gudanar da ayyukan barna a sararin samaniyar lardin Taiz.
Ya a ranar Laraba a cikin wata saƙo a shafukan sada zumunta ya bayyana cewa sojojin Yemen da taimakon Allah sun yi nasarar harbo wani jirgi mara matuƙi mai bincike mai makamai na Wing Loong 2 mallakar Saudi Arabiya wanda ke gudanar da ayyukan ƙiyayya a sararin samaniyar lardin Taiz.
Saree ya ƙara da cewa an kai wa wannan jirgin maras matuƙi hari da makamin da ya dace.
Bisa ga wannan rahoto, jirgin maras matuƙin da aka harbo shine jirgi na 28 da sojojin Yemen suka yi nasarar harbo shi tsakanin 3 ga Yuli zuwa 4 ga Nuwamba 2026. Wannan jirgin maras matuƙi kuma shine na 10 na nau'in Wing Loong 2 da aka kera a Sin da aka harbo bayan ƙarshen matakin rage tashin hankali tsakanin Yemen da Saudi Arabiya.
Jirgin maras matuƙi na Wing Loong 2 wanda aka ƙera kuma aka tsara shi a Sin ta kamfanin kera jiragen sama na Chengdu, yana ɗaya daga cikin fitattun jiragen mara matuƙa masu amfani da yawa a duniya. Wannan jirgin yana da ikon gudanar da ayyukan bincike na sama daidai da sa ido mai ci gaba kuma saboda mallakar tsare-tsaren makamai na zamani, yana iya gudanar da kai hare-haren yaƙi cikin sauri.
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