Bahrain: Hukumar Al Khalifa Na Neman Kawar Da Malamai Masu Tasiri Daga Al'umma

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Ja'afar Yahya, mai magana da yawun hukumar harkokin fursunoni a Bahrain, ya bayyana shari'ar malaman a hannun gwamnatin Al Khalifa a matsayin wani ɓangare na tsarin kai hari na siyasa da zamantakewa a kansu, kuma ya ce jami'an Bahrain ba su dogara ga hujjoji bayyanannu da takamaimai don tabbatar da aikata laifukan doka daga waɗannan malamai ba.
Yahya ya bayyana cewa hujjojin shari'o'in shari'a a kan malamai sun dogara ne ga ikirarin da aka samu a ƙarƙashin azabtarwa.
Mai magana da yawun hukumar harkokin fursunoni a Bahrain ya bayyana waɗannan shari'o'in a matsayin wasan kwaikwayo da ake yi da nufin lullube tsarin kai hari ga malamai da al'ummar Shi'a.
Ya jaddada cewa waɗannan ayyukan shari'a ba za su iya ba da halalci ga zaluncin da ake yi wa malamai ba.
Yahya, yana mai nuni da shari'o'in da ake yi a yanzu da kuma ayyukan da aka yi a shekara ta 2011 a kan masu adawa da gwamnati, ya ce kai hari ga malamai a mataki na yanzu shima yana cikin tsarin ci gaba na matsin lamba a kan masu adawa da al'ummar Shi'a.
Ya ci gaba da magana game da ƙoƙarin kawar da malamai daga fagen zamantakewa, yana mai cewa: "Jami'an Bahrain suna nufin tsare malaman da ke da wanzuwa a zamantakewa da amana ta jama'a a kurkuku."
Mai magana da yawun hukumar harkokin fursunoni a Bahrain ya jaddada cewa kai hari ga shugabannin addini masu tasiri da kasancewa a zamantakewa, bai tsaya ga ayyukan shari'a kawai ba, a'a, yana da alaka da ƙoƙarin sake fasalin tsarin zamantakewa da addini a cikin Bahrain.
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