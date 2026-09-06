Yemen A Karo Na 4 A Hare-Haren Ta Lalata Motoci Masu Sulke Da Kashe Kwamandojin Saudiyya

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Yemen a yau ta fitar da sabbin hotuna na aikin sojojinta a kan manyan kwamandojin Saudiyya a gabar tekun yammacin Yemen.
A cikin waɗannan hotuna, an nuna lokutan gano da sa ido na kwamandojin Saudiyya a daidai lokacin da suke cikin motoci uku masu sulke na soji. Haka nan, an kuma nuna shigar wani kwamanda a cikin taronsu a waɗannan hotuna.
Lokacin harba makami mai linzami na ballistic da aka kera a cikin gida da kuma fadawarsa a kan motocin masu sulke, an gan shi sarari a cikin hotuna. Wannan saukar makamin ya lalata motocin masu sulke gaba ɗaya, ya mayar da su guntu-guntu, kuma ya bar hayaki mai yawa a yankin gabar teku wanda ke nesa da wuraren zama na farar hula.
Bisa ga rahotanni, dukkan kwamandojin da suke a wannan wuri, waɗanda aka bayyana a matsayin "masu ha'inci da ke hada kai da Saudiyya," sun mutu a wannan hari. Da wannan harin, an dakile shirye-shiryensu na motsin soji a kan Yemen da sojojinta.
Yemen ta jaddada cewa wannan shi ne karo na hudu da ake fitar da hotuna na ƙarfin dabaru na sojojin Yemen, ciki har da jirage marasa matuki da makamai masu linzami na ballistic, a makonnin baya-bayan nan.
Waɗannan hare-haren suna nuna ƙarfin da sojojin Yemen suke da shi wajen ganowa, sa ido, da kai hari ga kwamandojin makiya, da kuma ci gaba da fuskantar masu cin zarafi.
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