An Ƙaddamar Da Yanki Na Biyu Na Jami'ar Hikmat Gabashin Afirka A Tanzaniya Tare Da Bikin Maulidin Annabi (SAWW) + Hotuna

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Tare da zuwan lokutan haihuwar Annabi Muhammad Mustafa (SAWW) da haihuwar Imam Ja'afar Sadiq (AS), an gudanar da bikin da kuma aikin aza harsashin ginin yanki na biyu na Jami'ar Hikmat Gabashin Afirka a Tanzaniya.
An gudanar da wannan taron da nufin tunawa da haihuwar Annabi Muhammad (SAWW), ƙarfafa haɗin kai da zumunci tsakanin Musulmai, tare da gabatar da ginshiki da manufofin Jami'ar Hikmat Gabashin Afirka. Taron ya sami halartar wasu shugabannin addini, siyasa, al'adu, jami'o'i, da zamantakewa daga mazhabobin Shi'a da Sunni.
An gudanar da aikin aza harsashin ginin yanki na biyu na jami'ar a wurin aikin, kuma daga baya an gudanar da bikin Maulidin Annabi Muhammad (SAWW) da Imam Ja'afar Sadiq (AS) a zauren taro na Kungiyar Al-Mustafa (SAWW) a Tanzaniya.
Taron ya sami halartar wasu fitattun shugabanni daga Jamhuriyar Musulunci ta Iran da Tanzaniya, ciki har da Hujjatul-Islam wal-Muslimin Mahdavi-Pour, wakilin jagoran juyin juya halin Musulunci a Afirka; jakadan Jamhuriyar Musulunci ta Iran a Tanzaniya; shugaba da wakilan sashen al'adu na Jamhuriyar Musulunci ta Iran; shugaban ƙungiyar Khoja Ithna-Asheri; Sheikh Dr. Alhadi Musa Salum, shugaban ƙungiyar sulhu da zaman lafiya ta Tanzaniya kuma ɗaya daga cikin fitattun malaman Sunni; babban Bishop; wakilin babban Mufti mai kula da harkokin mata; wasu malaman Shi'a da Sunni; farfesoshi da shugabannin cibiyoyin addini da al'adu; tare da ɗalibai da ɗaliban ilimin addini na Ƙungiyar Al-Mustafa (SAWW).
Babban halartar shugabanni da malaman Shi'a da Sunni tare da wakilan addinai daban-daban ya kasance misali na ƙarfin tattaunawa, zaman tare, da haɗin kan addini da ke akwai a Tanzaniya.
A farkon shirin, an gudanar da aikin aza harsashin ginin yanki na biyu na Jami'ar Hikmat Gabashin Afirka. Wannan aikin yana ɗaya daga cikin muhimman ayyukan ilimi da horo na Kungiyar Al-Mustafa a Gabashin Afirka, ana aiwatar da shi da nufin haɓaka ilimi mai zurfi, horar da ƙwararru masu iyawa da alhaki, faɗaɗa ayyukan ilimi, da kuma samar da sabbin damar ilimi a yankin.
Zaɓin Maulidin Annabi Muhammad (SAWW) a matsayin lokacin fara aiwatar da wannan aikin yana da saƙo na musamman na alama da ma'ana; domin jami'ar, tare da manufarta ta ilimi da horo, na iya zama dandalin gabatar da ilimin Musulunci, haɓaka tattaunawa tsakanin mazhabobi da addinai daban-daban, tare da ƙarfafa haɗin kan zamantakewa a Gabashin Afirka.
Bayan gudanar da aikin aza harsashin ginin, an gudanar da bikin Maulidin Annabi Muhammad (SAWW) da Imam Ja'afar Sadiq (AS) a zauren taro na Ƙungiyar Al-Mustafa.
A wannan taron, Hujjatul-Islam wal-Muslimin Ali Taqavi, Sheikh Dr. Alhadi Musa Salum’ Hujjatul-Islam wal-Muslimin Mahdavi-Pour sun gabatar da jawabai
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