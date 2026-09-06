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Dakarun Saudiya Da Dama Ne Suka Mutu Tare Da Jikkata A Hare-Haren Yamen

Yamen Na Ci Gaba Da Lallasa Dakarun Saudiyya Da Uae A Farkon Yaƙin Cikin Gida Bayan Shekaru 5

6 Satumba 2026 - 08:00
Lambar labari: 1861983
Source: ABNA24
Yamen Na Ci Gaba Da Lallasa Dakarun Saudiyya Da Uae A Farkon Yaƙin Cikin Gida Bayan Shekaru 5

A yayin da, sojojin da ke ƙarƙashin tallafin UAE tare da sojojin da ke ƙarƙashin tallafin Saudiya sun fara wani babban hari zuwa tashar jiragen ruwa ta Al-Hudaydah, tashar jiragen ruwa mafi muhimmanci a ƙarƙashin ikon Ansarullah a Yemen, kuma cikakken farmaki na ƙasa ya faruwa ba tare da jinkirtawa ba.

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Fada Mai Tsanani A Ta'izz; Sojojin da ke da alaƙa da Majalisar Canjin Kudancin (PLC) waɗanda ke samun tallafin Saudiya, sun sanar da cewa a yayin fadace-fadace mai tsanani da sojojin Ansarullah a fagen Ta'izz, mutane da dama daga cikin sojojinsu sun mutu wasu kuma sun jikkata.

Majiyoyin Yemen sun ba da rahoton mutuwar aƙalla mutane 33 daga cikin 'yan ta'adda na "Al-Amaaliqa" wanda UAE ke goyowa baya a hare-haren sojojin ƙasar.

Muhammad Saif Al-Mahwali, kwamandan wata ƙungiyar mayar da martani ta gaggawa a cikin ƙungiyar soji ta "Al-Amaaliqa," yana cikin waɗanda suka sheka.

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