Yamen Na Ci Gaba Da Lallasa Dakarun Saudiyya Da Uae A Farkon Yaƙin Cikin Gida Bayan Shekaru 5

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Fada Mai Tsanani A Ta'izz; Sojojin da ke da alaƙa da Majalisar Canjin Kudancin (PLC) waɗanda ke samun tallafin Saudiya, sun sanar da cewa a yayin fadace-fadace mai tsanani da sojojin Ansarullah a fagen Ta'izz, mutane da dama daga cikin sojojinsu sun mutu wasu kuma sun jikkata.
Majiyoyin Yemen sun ba da rahoton mutuwar aƙalla mutane 33 daga cikin 'yan ta'adda na "Al-Amaaliqa" wanda UAE ke goyowa baya a hare-haren sojojin ƙasar.
Muhammad Saif Al-Mahwali, kwamandan wata ƙungiyar mayar da martani ta gaggawa a cikin ƙungiyar soji ta "Al-Amaaliqa," yana cikin waɗanda suka sheka.
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