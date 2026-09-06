Amurka Za Ta Janye Na'urorinta Na Tsaro Daga Yankin Kurdistan

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Bayan haka, dukkan makamai za su kasance ƙarƙashin ikon Babban Kwamandan Sojoji. Qasim mai ba da shawara kan tsaro na Ali Al-Zaydi, ya shaida wa Cibiyar Watsa Labarai ta Rudaw cewa: "Ranar 30 ga Satumba, sojojin kawance za su fice gaba ɗaya daga Iraki. Wannan shi ne karshen aiwatar da yarjejeniyar da aka kulla tsakanin gwamnatin da ta gabata da kawancen kasa da kasa." Qasim Erecî ya bayyana cewa gwamnatin Ali Al-Zaydi ta yi tsayin daka game da tsarin ficewar, kuma ya ce:
"Bangaren Amurka ya nuna cikakken shirinsa don aiwatar da yarjejeniyar da kuma ficewa a lokacin da aka kayyade." Wannan ficewar ta hada da dukkan sojoji da na'urorin tsaro da aka amince da su a baya.
Na'urorin Tsaro A Yankin Kurdistan
Mai ba da shawara kan tsaro na Firayim Ministan Iraki, game da janye na'urorin tsaro na Amurka da kawancen da ke yankin Kurdistan, ya bayyana cewa ficewar ya hada da dukkan na'urorin tsaro. Ya kuma nuna cewa an fara janye sojoji da na'urorin tsaro a mataki-mataki.
An kayyade ranar 30 ga Satumba na wannan shekara a matsayin ranar ƙarshe ta ƙare aikin soji na kawancen kasa da kasa na yaki da DAISH a Iraki.
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