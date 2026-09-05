Jiragen Amurka Sun Gaza Wucewa Ta A Mashigar Hormuz Da Tsakar Dare

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: َikin rakiya na Amurka don wuce da wani jirgin ruwa mai ɗauke da iskar gas mai ruwa ta hanyar kudancin mashigar Hormuz ya ci tura.
Jirgin ruwan mai ɗauke da iskar gas na Al-Ghashamiya, wanda ke tafiya a hanyar kudanci ƙarƙashin tallafi da rakiyar jiragen Amurka, ya dakata a wucewa ta mashigar Hormuz.
Dangane da bayanan bin diddigin jiragen ruwa daga kamfanin bincike na Kepler, wanda aka buga a ƙarshen watan Agusta, jirgin Al-Ghashamiya tare da wasu jiragen dakon mai guda huɗu masu ɗauke da kayayyakin LNG daga cibiyoyin fitar da kayayyaki na Ras Laffan na Qatar, suna kan hanyar zuwa gabas da mashigar Hormuz.
Wannan jirgin yanzu, a maimakon tashar jiragen ruwa ta Ras Laffan a Qatar, yana kan hanyar zuwa tashar jiragen ruwa ta Fujairah a UAE.
Ra'ayinka