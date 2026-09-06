Iran: Ta Kai Hare-Hare Kan Jiragen Ruwan Amurka Uku + Hotuna

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Dakarun sararin samaniya na Sojojin Juyin Juya Halin Musulunci, sun kai hari da makamai masu linzami na ballistic da yawa, a kan jirgin ruwan dakon jiragen sama da wani jirgin ruwan yaƙi na sojojin mamaya na Amurka masu kashe yara, waɗanda suka haifarwa da jiragen ruwan Iran cikas kuma suka shiga cikin killacewae teku.
Waɗannan jiragen ruwan yaƙi guda biyu, bayan sun sami barna da kuma tsoron sake kai hari, sun tsere da gudu daga yankin rikici.
CENTCOM game da haka tabbatar da wannan aiki, wanda wannan shaida ce mai rai ta rashin nasara na dabara na maƙiyi, da kuma tabbatar da ƙarfin kai hari na Sojojin Juyin Juya Halin Musulunci.
Sojojin Juyin Juya Halin Musulunci da sauran sojojin Jamhuriyar Musulunci ta Iran, sun ƙuduri aniyar kare daular Iran ta Musulunci da tsauri.
Iran ta yi ikrarin cewa Idan makiya suka ci gaba da ayyukan ƙiyayya da zalunci dole ne ta su jira martani mai tsanani daga sojojin Jamhuriyar Musulunci ta Iran.
Sun tabbatar da cewa: Muna tsaye fiye da kowane lokaci. Nasara ta al'ummar Iran mai juriya ta Musulunci ce, kuma rashin nasara da nadama, makoma ce ta tabbatacciya ga masu zalunci.
A wata Sanarwar Mai Lamba 11 dakarun Iran sun kai hari a kan wani jirgin ruwan sarrafawa mai nisa na sojojin ta'addanci na Amurka, wanda ya yi niyyar shiga yankin da aka karewa na mashigar Hormuz.
Mashigar Hormuz, wannan hanyar ruwa mai dabara, tana ƙarƙashin ikon Jamhuriyar Musulunci ta Iran, kuma za a fuskanci da tsauri ga duk wani motsi na maƙiyi masu kashe yara.
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