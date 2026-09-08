Yemen Ta Kai Manyan Hare-Hare A Muhimman Wurare A Ƙasar Saudiyya

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Sojojin Yemen a yau Talata ta hanyar fitar da sanarwa a hukumance, sun ba da labarin aiwatar da wani aiki na soji mai yawa kuma na musamman a kan wasu muhimman wurare a cikin ƙasar Saudiyya.
Bisa ga wannan sanarwa, sojojin Yemen, ta hanyar harba makamai masu linzami na ballistic da jirage marasa matuki da dama, sun kai hari ga wurare kamar haka:
- Kamfanin Aramco a garin Abha
- Cibiyoyin Aramco a garin Najran
- Yankin tattalin arziki
- Cibiyoyin Aramco a garin Jizan
- Sansanin sojan sama na Khamis Mushait
A cikin sanarwar an bayyana cewa an kai hare-haren da daidaito sosai kuma kai tsaye, kuma an yi barna mai yawa ga waɗannan cibiyoyi.
Sojojin Yemen sun sanar da cewa an aiwatar da wannan aiki ne a matsayin mayar da martani ga hare-haren sama 121 da Saudiyya ta kai a cikin kwanaki uku da suka gabata.
Waɗannan hare-haren sama sun fara ne daga sansanonin sojan sama na "Malik Khalid" a Khamis Mushait da "Malik Fahd" a Taif, kuma sun kai hari ga lardunan Marib, Al-Bayda, Hodeidah, Taiz, da Al-Jawf.
A cikin sanarwar sojojin Yemen, an yi nuni ga laifin baya-bayan nan na Saudiyya na kai hari ga babban gidan yari a garin Al-Hazm na lardin Al-Jawf, inda wasu fursunoni, ciki har da mata da yara masu ziyara, suka yi shahada wasu kuma suka jikkata.
Sojojin Yemen a cikin sanarwarsu sun jaddada cewa suna ɗorawa Saudiyya alhakin wannan cin zarafi da sakamakonsa gaba ɗaya, kuma duk wani hari ga Yemen za a fuskance shi da martani mai tsanani da ƙarfi.
A wani ɓangare na wannan sanarwa, sojojin Yemen sun jaddada ci gaba da ayyukansu a cikin ƙasar Saudiyya da kuma tabbatar da daidaiton "killacwa da killacewa," kuma sun sanar da cewa za su ci gaba da ayyukansu har sai an kawo karshen cin zarafi da killacewa a kan Yemen.
Sojojin Yemen, suna masu nuni da shekaru goma sha biyu na cin zarafi da kewaye a kan Yemen, sun jaddada cewa motsi da hare-haren Saudiyya ba za su raunana azamar al'ummar Yemen ba, a'a, sai dai ma suna ƙara ƙarfafa ƙudurinsu na fuskantar duk wani cin zarafi da zalunci.
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