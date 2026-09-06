Iran: Ta Kara Farashin Man Fetur A Ƙasar

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Fatemeh Mohajerani, mai magana da yawun gwamnati, a cikin wani saƙon bidiyo ta sanar da cewa: "Farashin katin mai daga safiyar ranar 11 ga Satumba zai ƙaru zuwa Toman 10."
Ta ce: "A cikin tarurrukan ƙwararru masana an kawo adadi daban-daban, amma tun da shugaban ƙasa ya yi alkawari ga jama'a, an kayyade shi a iya Toman 10.
Mohajerani ta kara da cewa: " a kason gwamnati Lita 60 na man fetur a Toman 1500 kuma lita 50 na man fetur a Toman 3,000 har yanzu ba su canja ba."
Mai magana da yawun gwamnati ta ci gaba da cewa: "Ƙaruwar farashin katin mai za ta taimaka wa rayuwar jama'a."
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