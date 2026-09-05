Iran: An Kashe 'Yan Ta'adda Biyu A Lardin Sistan Da Baluchistan Tare Da Tarwatsa Kungiyarsu

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Ofishin hulɗa da jama'a na hedkwatar Quds na sojojin kasa na Rundunar Tsaro ta Juyin Juya Hali ya sanar da cewa an gano da kuma tantance wata kungiyar ta'addanci ta hanyar aikin leken asiri, tare da kai mata hari an samu nasara a wani aiki na hadin gwiwa da mayaƙan hedkwatar Quds suka aiwatar, tare da halartar babban daraktan tsaro, hukumar leken asiri ta Rundunar Tsaro ta Juyin Juya Hali a lardin Sistan da Baluchistan, da jami'an tsaro na lardin, wanda ya yi sanadin mutuwar 'yan ta'adda biyu.
Wannan kungiyar tana shirin aiwatar da ayyukan ta'addanci a kan wasu manufofin da aka kayyade a baya.
Ya kamata a tuna cewa wannan kungiyar ta'addanci mai alaka da Isra’ila abin ƙyama da tsarin Amurka na ta'addanci, tana shirin, a daidai lokacin yaƙin Amurka, aiwatar da ayyukan ta'addanci a lardin, amma ta fuskanci hari, da taimakon Allah, kafin ta sami damar aiwatar da wani aikin ta'addanci.
Hedkwatar Quds ta yi gargadi ga 'yan hayan sahyoniyya da tsarin Amurka, tana mai jaddada cewa tsaron mazauna lardin Sistan da Baluchistan jan layi ne a gare ta, kuma ba za ta bar wani dan haya ya shiga yankin ko ya aiwatar da wani motsi a cikinsa ba, kuma za ta yi mu'amala da su da tsauri sosai.
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