MDD: Ta Amince Da Kudurin Canza Taswirar Duniya

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Majalisar Dinkin Duniya, ta hanyar kada kuri'a, ta amince da wani kuduri wanda ya bukaci a yi watsi da taswirar gargajiya ta Mercator a duniya sannu a hankali, kuma ta gabatar da wata taswira da ke nuna girman nahiyar Afirka daidai a madadinta. Sakamakon wannan canji, Afirka za ta fi girma, yayin da Turai da Arewacin Amurka za su fi karanta fiye da yadda suke a taswirorin da aka saba.
Jaridar Guardian ta ruwaito cewa: Majalisar Dinkin Duniya a wani taro a hedkwatarta a New York ta amince da wata taswira bisa tsarin "Equal Earth" wanda aka tsara a shekara ta 2018. An amince da wannan kuduri da kuri'u 164 na goyon baya, shida sun ki kadawa, sai kuma kuri'a daya kawai ta adawa daga Amurka. Wakilin Amurka a Majalisar Dinkin Duniya ya bayyana wannan kuduri a matsayin abinda bai zama "ba dole ba."
Kudurorin Majalisar Dinkin Duniya ba abu ne na tilas ba, don haka kasashe da cibiyoyi ba su da wajibcin yin amfani da sabuwar taswira kawai, kuma ba za a hana amfani da tsohuwar taswira ba. Duk da haka, ana sa ran wannan shawarar za ta haifar da sabunta manhajojin makarantu da fasahohin yau da kullun, domin taswirar Mercator tana da amfani sosai a fannonin ilimi, fasaha, da gudanarwa.
Togo, wadda ta jagoranci kamfen din amincewa da wannan kuduri a madadin Tarayyar Afirka, ta bayyana cewa tana "sake duba batun taswirar marasa daidaito, musamman wadanda suka samo asali daga tsarin Mercator, yana da tasiri mai dorewa a fannonin fahimta, ilimi, al'adu, siyasar duniya, da zamantakewa da tattalin arziki, kuma ya haifar da raguwar girman Afirka da sauran yankuna na duniya a tunanin al'ummar duniya."
Robert Dussey, ministan harkokin wajen Togo, kafin amincewa da kudurin, ya ce: "Wannan muhawara ba muhawarar siyasa ba ce, a'a, muhawarar kimiyya ce, domin akwai shaidun kimiyya, kuma dukkanmu dole ne mu yarda da gaskiya."
A wannan fanni, gwamnatin Togo ta shirya, a cikin watanni uku na farkon shekara mai zuwa (2027), a birnin Lome, babban birnin Togo, gudanar da wani taron don zayyana yadda za a aiwatar da wannan kuduri tare da halartar UNESCO, Tarayyar Afirka, da kamfanonin fasaha kamar Google Maps.
Taswirar Mercator; Mizani Na Karni Biyar Na Son Zuciya A Tarihi
Taswirar Mercator an tsara ta ne a shekara ta 1569 da Gerardus Mercator, masanin zane-zane na Flanders, don taimakawa ma'aikatan jirgin ruwa wajen tafiya. Kusan karni biyar bayan haka, wannan taswira har yanzu ana daukarta a matsayin mizani na duniya. Duk da haka, saboda yadda aka zana wannan taswira, yankunan da ke kusa da layin equator suna nuna karanci fiye da girmansu na zahiri, yayin da yankunan da ke cikin latitudes masu girma suke nuna girma fiye da yadda suke. Misali, a wannan taswira, Afirka tana nuna girmanta daidai da Greenland, yayin da girman wannan nahiya ya ninka na Denmark sau 14.
Taswirar Mercator Da "Mulkin Mallakar Zane-Zane"
Masana tarihi da masana labarin kasa sun shafe shekaru suna cewa taswirar Mercator ta samo asali ne daga ra'ayoyin Turawa. Masu fafutuka sun kuma maimaita wannan batun, kuma wasu sun kirkiro kalmar "mulkin mallakar zane-zane" (cartographic colonialism). Wasu suna jayayya cewa wannan taswira, ta hanyar rage girman kasashen kudancin duniya da kuma kara girman kasashen arewacin duniya a ganin ido yayin da take rage girman yankunan da ke kusa da equator, ta tsara canjin iko na kasa da kasa a hankali.
Daya daga cikin fitattun masu sukar taswirar Mercator shine Arno Peters, masanin tarihi dan kasar Jamus, wanda a shekara ta 1973 ya gabatar da taswirar duniya ta Peters bisa tsarin Gall-Peters. Wannan taswira sau da yawa ana amfani da ita a matsayin madadin taswirar Mercator.
Masu goyon bayan kamfen din gyara taswirar, wanda Togo ke jagoranta, sun ce wannan tsari zai taimaka wajen canza fahimtar Afirka da kuma kawar da mulkin mallaka daga manhajojin duniya. JJ Nok, daya daga cikin manyan mataimakan kamfanin GS Hold a London wanda ke aiki a fannin ba da shawara kan hadarin siyasar duniya, ya ce taswirar Mercator ta rage girman Afirka a ganin ido. Ya danganta wannan kamfen da ƙoƙarin kasashen Afirka na "samun ƙarin tasiri a cibiyoyin duniya da kuma samun ƙarin iko kan yadda ake nuna wannan nahiya."
Nok ya yi imanin cewa: "Yarda da taswira madaidaiciya a fili yaana ba da tushe mafi daidaito don ilimi da fahimtar jama'a, kuma a lokaci guda yana nuna cewa bai kamata a kalli muhimmancin al'umma, tattalin arziki, da siyasar duniya na Afirka ta hanyar yarjejeniyoyin da aka gurbata da suka wanzu daga baya ba."
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