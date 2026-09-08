Saudiyya Ta Kai Harin Bama-Bamai A Babban Gidan Yarin Al-Jawf

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Majalisar Dokoki ta Jama'a ta Yemen ta yi Allah-wadai da harin bama-bamai da jiragen yakin Saudiyya suka kai kan gidan yari na tsakiya a garin Al-Hazm na lardin Al-Jawf, suna kiran sa a matsayin laifi a fili ga bil'adama.
Bisa ga majiyoyin Yemen, Saudiyya ta kai harin sama a ranar Litinin, wanda ya yi sanadin shahada ko raunata fursunoni 14 a gidan yarin. Wadanda abin ya shafa sun hada da yaro da mace. Majiyoyin cikin gida sun ce a lokacin harin, akwai mutanen da suka zo ziyartar fursunonin a gidan yarin.
Sakatariyar Majalisar Dokoki ta Jama'a ta Yemen a cikin wata sanarwa ta ce wannan cin zarafin laifi na Saudiyya wata shaida ce da ke nuna cewa gwamnatin Saudiyya ba su da kimar ɗan adam da ɗabi'a. Sanarwar ta ce wannan laifi ci gaba ne na laifukan da ta aikata a baya yayin cin zarafin Saudiyya da ke ci gaba a kan Yemen tun daga 26 ga Maris, 2015.
Majalisar Dokoki ta Jama'a ta bayyana kai hari ga gidan yari a matsayin cin zarafi a fili ga dokokin kasa da kasa, 'yancin ɗan adam, da ka'idojin duniya, kuma ta ɗauki gwamnatin Saudiyya alhakin wannan laifi da dukkan sakamakonsa na shari'a, ɗabi'a, da ɗan adam.
Wannan hukuma ta bukaci al'ummar duniya, Majalisar Dinkin Duniya, da dukkan kungiyoyin kare hakkin ɗan adam da su cika nauyinsu ta hanyar yin Allah-wadai da cin zarafin Saudiyya da kuma daukar matakai masu amfani don hana irin waɗannan laifuka.
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