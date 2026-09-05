Afghanistan Da Amurka: Muttaqi Da Khalilzad Sun Tattauna Game Da Fadada Dangantakar Juna

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Amir Khan Muttaqi, ministan harkokin wajen Taliban, ranar Asabar, 5 ga Satumba, ya gana da Zalmay Khalilzad, tsohon wakilin musamman na Amurka a harkokin Afghanistan, a Kabul.
Ma'aikatar harkokin wajen Taliban ta sanar da cewa a wannan ganawar an tattauna game da yanayin Afghanistan a yanzu, dangantakar Afghanistan da Amurka, da "damar da ke akwai a sassa daban-daban" don fadada mu'amala tsakanin bangarorin biyu.
Dangane da wannan rahoto, Muttaqi a wannan ganawar ya yi magana game da abin da ya kira "ci gaban aiki" na gwamnatin Taliban a fannonin kwanciyar hankali, tsaro, ci gaban tattalin arziki, da dogaro da kai, kuma ya yi iƙirarin cewa Afghanistan yanzu tana da yanayi mai kyau don zuba jari.
Khalilzad kuma, a cewar ma'aikatar harkokin wajen Taliban, ya gabatar da ra'ayoyinsa game da fadada dangantaka da samar da "mu'amala mai ma'ana" tsakanin Afghanistan da Amurka. Ya kuma yaba da yanayin tsaro da wasu ayyukan sake ginawa a Afghanistan, kuma ya bayyana fatansa cewa ci gaban tattalin arzikin kasar zai ci gaba.
Duk da haka, Zalmay Khalilzad a halin yanzu ba shi da matsayi ko wakilci na hukuma na gwamnatin Amurka a Afghanistan, kuma a cikin rahoton da aka fitar ba a ambata cewa shi ne ya dauko sakon hukuma daga gwamnatin Donald Trump ba. Don haka, ba za a iya daukar wannan ganawar a matsayin tattaunawar hukuma ta gwamnatin Amurka da Taliban ba.
Ƙoƙarin Taliban Na Daidaita Dangantaka Da Washington
Ganawar Muttaqi da Khalilzad ta faru ne a daidai lokacin da ministan harkokin wajen Taliban a makonnin baya-bayan nan ya sha bayyana a fili muradin Kabul na inganta da daidaita dangantaka da Amurka.
Muttaqi a cikin wata hira da kamfanin dillancin labarai na Japan Kyodo ya ce Taliban na ƙoƙarin "daidaita" dangantakarsu da Amurka, kuma ya bukaci Washington da ta yi watsi da tsarin adawa ga gwamnatin Taliban.
Ya ce dangantakar bangarorin biyu a nan gaba za ta iya kasancewa bisa "mutunta juna da muradun gama-gari", kuma ya bayyana batun amincewa da gwamnatin Taliban a matsayin mataki na gaba na wannan tsari.
Muttaqi a wata hira da Financial Times ya kuma bayyana cewa Taliban na maraba da zuba jarin kamfanonin Amurka a Afghanistan.
Ya ambaci ma'adinai, ababen more rayuwa, noma, da kasuwanci a matsayin fannonin da Amurka za ta iya zuba jari a cikinsu, kuma ya jaddada cewa bai kamata a kalli dangantakar Afghanistan da Amurka ta fuskar shekaru 20 na yakin da ya gabata kawai ba.
A baya ma, Muttaqi ya bukaci Amurka da ta sake bude ofishin jakadancinta a Kabul, kuma maimakon dawowar soji, ta shiga mu'amala da Afghanistan ta hanyar diflomasiyya da tattalin arziki.
Khalilzad A Baya Ya Tafi Kabul Tare Da Tawagar Amurka
Wannan ba shi ne kasancewar Khalilzad na farko a tattaunawar Taliban da jiga-jigan Amurkawa ba bayan dawowar Taliban kan mulki.
A cikin Maris da Satumba na 2025, ya tafi Kabul tare da Adam Boehler, wakilin musamman na shugaban Amurka kan harkokin mutanen da aka yi garkuwa da su, kuma ya halarci tarukan hukuma da Muttaqi.
A ganawar Satumba na 2025, tawagar Amurka da Taliban sun tattauna game da dangantakar bangarorin biyu, yanayin fursunoni, al'amuran ofishin jakadanci, da damar zuba jari. A wannan ganawar ma, Muttaqi ya ce an samar da yanayi don matsawa zuwa daidaita dangantaka.
Bambancin sabuwar ganawar shi ne, bisa ga bayanan da aka fitar, a wannan karon Khalilzad ya gana da Muttaqi ba tare da sanar da kasancewar wani jami'in gwamnatin Amurka ba.
Amurka Har Yanzu Ba Ta Amince Da Taliban Ba
Duk da karuwar tuntuɓar da bukatar Taliban na sake bude dangantaka, Amurka har yanzu ba ta amince da gwamnatin Taliban ba.
Bayanan ma'aikatar harkokin wajen Amurka na yanzu sun jaddada cewa Washington ba ta amince da Taliban ko wata hukuma a matsayin gwamnatin Afghanistan ba. Ofishin jakadancin Amurka a Kabul ma an rufe shi tun daga 31 ga Agusta, 2021, kuma ana gudanar da harkokin da suka shafi Afghanistan ta hanyar sashin harkokin Afghanistan da ke ofishin jakadancin Amurka a Doha.
Taliban a gefe guda sun yi ƙoƙari a shekarun baya-bayan nan su fadada dangantakarsu da kasashen yankin, kuma a lokaci guda sun gayyaci Amurka don zuba jari da fara sabon zamani na dangantaka.
Sabuwar ganawar Muttaqi da Khalilzad ta nuna cewa fadada dangantaka da Washington yanzu ta zama ɗaya daga cikin batutuwan da suka bayyana a diflomasiyyar Taliban; duk da haka, akwai tazara mai yawa tsakanin tattaunawa da mu'amala mai iyaka da cikakken daidaita dangantaka, kuma Washington har yanzu ba ta nuna alamar yanke shawarar amincewa da gwamnatin Taliban ko sake bude ofishin jakadancinta a Kabul ba.
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