Cikakken Rahoton Bayanin Yiwuwar Yaki Nan Gaba; Yaya Sabon Yaƙin Amurka Kan Iran Zai Kasance?

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Yaƙin da "Donald Trump" shugaban Amurka da "Benjamin Netanyahu" firaministan gwamnatin Sahayoniya suka fara kan Iran watanni takwas da suka gabata, bai iya cimma sakamakon da suke so ba. Tsarin Jamhuriyar Musulunci ta Iran har yanzu yana riƙe da iko a Iran, ba tare bayar da wani alkawari kan shirinta na nukiliya ba kuma makamai masu linzami da jiragen mara matuƙa na Iran har yanzu suna iya yin barazana ga sojojin Amurka da ƙawayen Washington a yankin.
A cikin kwanakin ƙarshe na yaƙin neman zaɓe na tsakiyar wa'adi na Amurka wanda yayi daidai lokacin ƙaruwar rashin gamsuwar masu zaɓe kan hauhawar farashin makamashi da kayayyaki sakamakon yaƙi, Trump da Netanyahu sun sake yin barazanar kai harin sama kan Iran. Duk da haka, tsoffin kwamandojin sojin Amurka da masana tsaro suna yin gargaɗi cewa duk wani sabon yaƙi ba zai kasance mai sauƙi ba kuma yana iya haifar da tsanantar tashin hankalin yankin. Tashin hankalin da sarrafa shi zai yi wahala.
Jaridar Biritaniya "Financial Times" bisa ga "Mark Esper" tsohon ministan tsaron Amurka, ta rubuta cewa gwamnatin Washington dole ta ƙayyade takamaiman manufofi don mataki mai zuwa kuma maimakon dogaro da barazanar soji, ta tsara ingantaccen dabaru wajen cimma waɗannan manufofin.
Zaɓuɓɓukan Soji Da Ke Ga Amurka; Iyakanntaccen Hari Da Hare-Hare Faɗi Da Yawa
Zaɓuɓɓukan da aka gabatar don sabon harin soji kan Iran sun haɗa da ayyuka masu iyaka da hare-hare masu yawa.
"Joseph Votel" tsohon kwamandan hedkwatar rundunar tsakiya ta sojin Amurka (CENTCOM), yana cewa ɗaya daga cikin zaɓuɓɓukan da zai haifar da ƙarancin tashin hankali shine faɗaɗa hare-haren teku ta hanyar kai hari kan radar da ke bakin teku, wuraren harba makamai masu linzami na yaƙi da jiragen ruwa, wuraren jiragen mara matuƙa da sansanonin ƙananan kwale-kwale.
Manufar wannan mataki ita ce takaita ikon Iran na yin barazana ga tafiyar jiragen ruwa na kasuwanci a mashigar Hormuz.
Financial Times: Yaya Sabon Yaƙin Amurka Kan Iran Zai Kasance?
Duk da haka, wannan zaɓi duk da cewa idan aka kwatanta da sauran zaɓuɓɓuka yana da ƙarancin haɗari, ba ya ba da tabbacin kawar da barazanar Iran. Domin Tehran na iya sake gina yawancin waɗannan ƙarfin cikin ɗan gajeren lokaci.
Zaɓi na biyu, sake kai hari kan wuraren da ke da alaƙa da shirin nukiliya na Iran musamman wurin "Dutsen Kolang." Wuraren da ke ƙarƙashin ƙasa waɗanda ba a kai musu hari a ayyukan da suka gabata ba.
Wahalar Amfani da "Uwar Bama-Bamai" Kan Wuraren Iran
Trump a baya ya yi barazanar cewa zai yi amfani da mafi ƙarfin bam ɗin da ba na nukiliya ba na ɗakin ajiyar Amurka da aka fi sani da "Uwar Dukkan Bama-Bamai" kan waɗannan wuraren. Duk da haka, amfani da wannan bam ɗin yana fuskantar wahalolin soji; domin ana ɗaukar wannan makamin da jirgin jigilar kaya mai tafiya a hankali nau'in "C-130" kuma wannan al'amari yana sa isarsa cikin ƙasar Iran fuskantar manyan haɗari.
"David Albright" ƙwararre kan nukiliya kuma shugaban cibiyar kimiyya da amincin ƙasa da ƙasa a Washington, yana ganin Amurka da gwamnatin Sahayoniya na iya kasancewa a yanzu suna da ƙarancin bayanai kan halin shirin nukiliya na Iran idan aka kwatanta da bayanan da suke da su a shekarar 2025 miladiyya. Duk da haka, yana hasashen akwai wurare da mutane waɗanda cikakkun bayanansu har yanzu ba a fallasa su a fili ba.
Faɗin zaɓin soji zai iya haɗawa da jefa bama-bamai na kwanaki da yawa wanda zai shafi wuraren nukiliya, wuraren makamai masu linzami da jiragen mara matuƙa da kuma yiwuwar kashe kwamandojin Rundunar Kare Juyin Juya Hali. Waɗannan hare-haren na iya shafar ababen more rayuwa na fararen hula ciki har da masana'antu, matatun mai da tashoshin wutar lantarki.
Kamar yadda Financial Times ta rubuta, gwamnatin Sahayoniya a watan da ya gabata ta shirya irin wannan yaƙin amma saboda adawar Trump ba ta aiwatar da shi ba. A daidai wannan lokaci, jami'an gwamnatin Sahayoniya sun ba da sabon jerin wuraren Iran ga "Pete Hegseth" ministan tsaron Amurka, wanda a cewarsu an shirya shi bisa sabbin bayanan leƙen asiri.
Kifar Da Tsarin Iran; Manufar Hare-Haren Sama Ba Za Su Cika Ba
Tsohon kwamandan CENTCOM yana ganin manufar faɗaɗa faɗin hare-hare ita ce ƙara matsin lamba kan tsarin Jamhuriyar Musulunci ta Iran don tilasta mata karɓar buƙatun Amurka.
Duk da haka, kifar da tsarin Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta hanyar hare-haren sama kawai, manufa ce da ba za a iya cimma ta ba. "Jonathan Schanzer" mai bincike na gidauniyar "Kare Dimokuradiyya" yana cewa tsarin Jamhuriyar Musulunci ta Iran duk da matsin lamba na tattalin arziki da soji da ya jure, ya nuna ingantaccen ikon juriya da kiyaye kansa.
A gefe guda kuma, Tehran ta yi gargaɗin cewa duk wani sabon hari zai fuskanci martani da ba a taɓa gani ba. Martanin da zai iya haɗawa da kai hari kan sansanonin Amurka a yankin da Turai, muhimman wurare, igiyoyin sadarwa na ƙarƙashin teku da cibiyoyin bayanai.
Iran na kuma iya amfani da makamai masu linzami da jiragen marasa matuƙa ko tura ƙawayenta a Iraki da Yemen su faɗaɗa hare-hare kan muradun Amurka da hanyoyin jigilar ruwa a Tekun Bahri Maliya.
Duk da haka, babban haɗarin yana cikin yiwuwar faɗaɗa fuskantar juna zuwa wuraren makamashi na ƙasashen yankin Tekun Farisa na Larabawa.
"Danny Citrinowicz" ƙwararre kan al'amuran Iran a cibiyar nazarin amincin ƙasa ta gwamnatin Sahayoniya, yana yin gargaɗi cewa kai hari kan ababen more rayuwa na Iran zai canza yanayin yaƙin kuma zai ƙara yiwuwar martanin Tehran kan irin waɗannan wurare a ƙasashen Larabawa na gefen Tekun Farisa. Matakin da zai iya tsananta rikicin makamashi na duniya da ƙara farashin man fetur.
Raguwar Ajiyar Harsasai Na Amurka Da Haɗarin Faɗaɗa Yaƙi
Iyakar da ke ga Washington ba ta iyakanta ga haɗarin martanin Iran ba. Amurka tana fuskantar matsalar raguwar da rashin ajiyayyun makamai masu linzami da harsasai musamman makamai masu linzami na katse makamai da ake amfani da su wajin tunkarar hare-haren Iran.
Rahoton cibiyar nazarin dabaru da ta ƙasa da ƙasa yana nuni da cewa ajiyar makamai masu linzami na kaakkabo makaman da ake harbowa na "Patriot" na Amurka ya ragu zuwa ƙasa da guda 1,000. A lokacin da kafin yaƙin kan Iran, waɗannan ajiyar sun kasance guda 2,330. Haka kuma ajiyar makamai masu linzami na zamani na "THAAD" sun kai ƙasa da guda 280, a lokacin da wannan adadi a baya ya kasance guda 452.
"Mark Cancian" ɗaya daga cikin masu shirya wannan rahoton, yana cewa mayar da harsasan da aka yi amfani da su, ciki har da makamai masu linzami na "Tomahawk," na iya ɗaukar shekara ɗaya zuwa biyar. Wannan al'amari ya ƙara damuwar Pentagon a yanayin da Amurka dole ta kiyaye isasshen ƙarfin soji ga duk wata yiwuwar gwabzawa da Sin.
"Jason Crow" memba na Democrat a majalisar dokokin Amurka, tsohon hafsan soji kuma memba na kwamitin bayanai na majalisar wakilai, yana ganin wannan tunanin cewa ƙara tsananta matakan soji zai iya kawo ƙarshen fuskantar juna da Iran, kuskure ne na dabarun kuma yana tunatar da dogon gogewar Amurka a Iraki da Afghanistan
Yaƙin Da Ya Zarce Hare-Haren Sama; Sakamakon Hakan Ga Kasashen Tekun Farisa Da Kasuwar Makamashi
A taƙaice, duk wani sabon tsanantar harin soji na iya zama ba wai wani zagaye na hare-haren sama kawai ba, a'a zai iya juya zuwa faɗin fuskantar juna wanda sakamakonsa zai shafi aminci da zaman lafiyar kasashen tekun Farisa, kasuwannin makamashi da sansanonin sojin Amurka.
A lokaci guda kuma, babu wani tabbaci cewa ƙara tsananin harin bama-bamai zai iya canza halin tsarin Jamhuriyar Musulunci ta Iran ko kai ga kifar da shi.
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