Atwan: Zaɓin Sojin Trump A Kan Iran Ya Sha Kaye | Takunkumin Tattalin Arziki Ma Zai Sha Kaye

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Abdul Bari Atwan, babban manazarcin harkokin dabaru na yankin, a cikin wata makala, yana mai nuni ga dabarar Donald Trump, shugaban Amurka, na killacewa da takunkumin tattalin arziki a kan Iran, ya rubuta cewa, ba tare da la'akari da girman waɗannan takunkumi ba, amfani da wannan dabara yana nufin cewa, zaɓin soji da ya bi a cikin watanni 6 da suka gabata, ya sha kaye wajen cimma burin wannan yaƙi.
Yana mai nuni ga yadda Trump ya shiga cikin tarkon girman kai da wauta, da bayanai masu ɓatarwa da gwamnatin yahudawa ta yi, da kuma watsi da ƙarfin siyasa da soji na Iran, da girman goyon bayan jama'a gare ta, da kuma gudanar da yaƙi na ban mamaki, da amfani da ƙwarewa, hikima, da ba a taɓa yin irinsa ba na katunan ƙarfin soji, siyasa da diflomasiyya, ya kara da cewa: Trump yana shakar numfashinsa na ƙarshe, kuma yana yaƙi don tsira da samun duk wata nasara da za ta cece shi; amma damarsa na 'yanci daga girgizar da abokinsa na Isra'ila ya jawo masa, tana da ƙarancin gaske, kuma watakila ba zai yiwu ba.
Atwan ya ce, kamar yadda zaɓin soji na Amurka, duk da girman sojojinta, ya sha kaye wajen cimma burinsa, takunkumin tattalin arziki ma zai sha kaye, kuma watakila rashin nasararsa zai fi girma. Iran kusan tana da girma kamar nahiya, kuma yankinta ya kai kusan kilomita murabba'i miliyan biyu, kuma ƙasarta mai albarka ce, kuma mutanenta, waɗanda suka wuce miliyan 95, ba za su taɓa jin yunwa ba.
Yana mai nuni ga ƙin China da Rasha da yawancin kasashen da ke gefen Tekun Farisa na buƙatar Trump na killace Iran, ya ce, ƙawancen Makka na bangarori uku da aka kafa cikin gaggawa, ya samo asali ne saboda rashin fatan kasashen Larabawa da ke gefen Tekun Farisa ga tallafin soji na Amurka, ta sansanoninsu masu tsada, a gaban makamai masu linzami da jiragen mara matuki na Iran.
Wannan babban manazarcin Larabawa ya bayyana cewa, idan Trump bai yi watsi da komawa ga zaɓin soji da ya gaza ba, to Iran ma tana shirya kanta da kyau, kuma watakila ita ce za ta fara wannan mataki; domin maganganun kwamandojinta sun tabbatar da wannan gaskiya.
Janar Ahmad Vahidi, kwamandan dakarun juyin musulunci na Iran, ya jaddada "ci gaba da ƙarfafa samar da masana'antar tsaro da kai hari a dukkan matakai, don ɗaga matakin shirye-shiryen soji na ƙasar da kuma hannayenta masu murkushewa."
Babban Laftanar Ali Abdullahi, shugaban hafsan sojojin Iran, ya yi wa Amurka da shugabanta gargadi game da duk wani kuskuren lissafi daga makiya, wanda za a fuskanta da martani na juyin juya hali, mai ƙarfi, mai fifikon yaƙi, da haifar da gagaruman barna. Janar Hossein Mohebi, mai magana da yawun dakarun juyin musulunci, shi ma ya yi wa makiya alkawarin manyan abubuwan ban mamaki a fannin ingancin maƙullan yaƙi na makamai masu linzami, da iyaka da daidaiton harbin makamai masu linzami na Iran, waɗanda za su bayyana a arangamar soji na gaba.
Atwan a ƙarshe ya bayyana cewa, ƙwarewar juriya da gwagwarmayar Iraniyawa a gaban ta'addancin Amurka da yahudawa na kowane fanni ya nuna cewa, Iraniyawa suna aiwatar da maganganunsu, kuma suna wulakanta makiya, kuma kwanaki masu zuwa za su sake tabbatar da wannan gaskiya da sabbin nasarori.
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