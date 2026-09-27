Iraki: Sojojin Amurka Sun Gama Ficewa Daga Baghdad; An Karbe Sansanin Victoria Daga Amurkawa

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Laftanar Janar "Abdulamir Al-Shammari" daraktan ofishin babban kwamandan sojojin Iraki ya bayyana cewa sansanin soji na "Victoria" da ke kusa da filin jirgin sama na Baghdad a yammacin babban birnin Iraki an tsarkake shi gaba ɗaya daga kasancewar sojojin Amurka. An ɗauki wannan mataki ne a cikin tsarin ficewar sojojin Amurka daga Iraki.
Dangane da rahoton jaridar "Al-Arabi Al-Jadeed", Al-Shammari ya kuma ce Iraki za tai shiri don maye gurbin ƙarfin tsaron samanta da zai iya faruwa bayan ficewar haɗin gwiwar Amurka. Ya nanata cewa bayan 30 ga Satumba babu wani sojan yaƙi ko sansanin soji na waje da zai rage a Iraki.
Victoria; Babbar Cibiyar Hadayyar Soji Ta Amurka A Iraki
An gina sansanin "Victoria" a yammacin Baghdad kusa da filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa na wannan birni kuma bayan mamayar da Amurka ta yi wa Iraki a shekarar 2003 miladiyya ya zama babban hadkayyar soji ta Amurka a wannan ƙasar.
Wannan sansanin shine babbar cibiyar umarni da sarrafa sojojin Amurka da haɗin gwiwar ƙasa da ƙasa kuma yana daga cikin sansanonin soji mafi ƙarfi na Iraki.
An bayyana faɗin sansanin kusan kilomita murabba'i 40 kuma wannan hadadden sansani yana da manyan gine-gine 12, wuraren saukar jirage masu saukar ungulu da tsarin kariyar tsaron sama na "C-RAM".
Muhimmancin dabarun sansanin Victoria bai takaita ga kasancewar sojojin Amurka ba. Wannan sansanin yana ɗauke da cibiyoyi don tallafawa ayyuka, sarrafa ayyukan soji da tsaro da kayan aiki da bayanai, haka kuma cibiyoyin sarrafawa, ɗakunan ajiyar kayan aiki da harsasai da ɗakunan nazarin bayanai.
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