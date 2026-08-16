Lebanon: Ta Soke Hukuncin Kisa An Mayar Da Dukkan Hukunce-hukuncen Kisa Zuwa Daurin Rai Duka

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Gyaran doka wanda ya canza tsarin shari'a a Lebanon gaba ɗaya, an amince da shi bayan kada kuri'a a majalisa kuma ya fara aiki. Tare da wannan babban qudirin, an kawo ƙarshen aiwatar da hukuncin kisa wanda aka dade ana muhawara a ƙasar, yayin da aka yanke shawarar mayar da dukkan hukunce-hukuncin kisa da ake jira a aiwatar ko kuma da za a yanke a nan gaba, zuwa daurin rai duka wanda ya haɗa da aikin ƙarfi.
Jami'an gwamnati da masu aiwatar da dokoki sun nanata cewa wannan canji ya dace da wajibai na asali na haƙƙin ɗan'adam kuma yana nufin sabunta tsarin shari'a. Wannan gyara ana ɗaukarsa a matsayin wani muhimmin sauyi a tarihin shari'ar Lebanon. Ana sa ran wannan canji a tsarin aiwatar da hukunci zai fara wani sabon zamani game da ayyuka a gidajen yari da matsayin fursunoni. Wannan mataki na majalisa ya sami karbuwa a matsayin ci gaba mai kyau daga ƙungiyoyin farar hula masu alaƙa a ƙasar, yayin da aka fara daidaita tsarin game da cikakkun bayanai na aiwatar da sabon tsarin ta hanyar sassan shari'a.
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