Sojojin Isra’ila Da "Shabak" Sun Sanar Da Fara Aikin Soji A Hebron, Yammacin Kogin Jordan

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Sojojin Isra’ila sun ce "aikin" a Hebron yana nufin yankin da maharan biyu suka fito, wanda ya yi sanadin mutuwar sojoji biyu.
Wakiliyar Al-Mayadeen ta ba da rahoton cewa sojojin mamaya na Isra'ila suna kori wasu iyalai daga unguwar Al-Jalda a yankin Hebron, kuma suna neman mazauna yankin Ain Deir Bahha, a tsakiyar birnin, su koresu daga gidajensu da tilas.
Sojojin Isra'ila sun kuma harba bama-bamai masu haske a sararin samaniyar Hebron a daidai lokacin da suka sanar da fara zaluncinsu a birnin.
A baya, "sojojin" mamaya na Isra'ila sun tabbatar da mutuwar sojoji biyu daga cikin sojojinsu sakamakon wani aiki na sadaukarwa da ya faru a birnin Hebron a kudancin Yammacin Kogin Jordan.
Rufe Haramin Ibrahim Ga Masu Sallah
Sojojin mamaya sun kuma rufe Haramin Ibrahim mai tsarki a birnin Hebron da safiyar Juma'a ga Musulmai masu sallah, kuma sun kori ma'aikatan haramin da masu kula da shi na ma'aikatar wakafi da harkokin addini ta Falasdinu, suna masu hana su kasancewa a ciki.
Ma'aikatar wakafi, a cikin wata sanarwa, ta yi Allah wadai da yunkurin rufewa da korar, tana mai la'akari da waɗannan matakan a matsayin "cin zarafin tsarkin wurare masu tsarki na Musulunci da 'yancin ibada da dukkan yarjejeniyoyi da dokokin duniya suka tabbatar."
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