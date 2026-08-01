Jihad Da Hamas: Sun Gana A Alkahira Domin Haɓaka Haɗin Kai Da Kare Al'ummar Falasdinu

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa: A yayin ganawar sun nanata a akan haɓaka ayyukan haɗin kai da matsayin ƙasa ɗaya, da kuma yin dukkan ƙoƙari don kare al'ummar Falasdinu da kwato halastattun haƙƙoƙinsu.
Masu taron sun nanata "wajabcin tilastawa mamayar Isra’’ila dakatar da duk wani nau'i na zalunci, kisa, da kisan gilla, da janyewar su gaba ɗaya daga zirin Gaza, da fara matakan farfadowa da wuri, da shigar da dukkan buƙatun 'yan ƙasa," sun kuma yi kira da "a gaggauta shigar da kwamitin ƙasa na gudanar da Gaza ya ɗauki nauyinsa nan take ga 'yan ƙasa."
Ganawar ta kuma tattauna yanayin da ke ta tsananta a Yammacin Kogin Jordan da Kudus da aka mamaye, da laifuffukan da mamaya ke aikatawa da ayyukan Yahudanci da ke ƙaruwa, da kuma ƙara laifukansu kan fursunoni, da hanyoyin fuskantar waɗannan ta’addanci a cikin shirun da duniya ke yi, wanda ke nuna cewa wannan haske ne kore don ci gaba da waɗannan take hakkin kai.
A cikin wannan mahallin, an yi sadarwa ta waya tsakanin Nakhalah da shugaban ofishin siyasa na ƙungiyar Hamas, Khalilil-Hayya, inda aka nanata wajabcin tallafawa al'ummar Falasdinu da dakatar da yaƙin zalunci da ake yi musu.
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