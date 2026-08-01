IRGC: Sun Lalata Rumfunan Jirage Mara Matuki Guda Biyu Da Tankin Man Fetur A Sansanin Amurka A Kuwait

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) na Duniya – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Ofishin Hulda da Jama'a na Dakarun Juyin Musulunci na Iran sun sanar da kai hari a kan sansanin sojan sama na Amurka a "Ali Al-Salem" a Kuwait da safiyar jiya.
Dakarun Juyin Musulunci sun tabbatar da cewa, harin ya haifar da lalata rumfunan jirage mara matuki guda biyu, da tankin man fetur na jiragen sama da jirage masu saukar ungulu na soji a cikin sansanin.
Sun kara da cewa, hukunta masu ta'addanci zai ci gaba har sai an fitar da mamaya Amurka daga yankin, suna kira ga al'ummar Kuwait da su fahimci yanayin waɗannan ayyuka.
Dakarun Juyin Musulunci sun sanar, a baya a yau, cewa, Amurka ta kai wani hari ta sama daga ɗaya daga cikin sansanoninta a yankin, musamman Jordan, wanda ya kai hari a kan gidajen zama guda biyu a tsibirin Qeshm, ta amfani da bama-bamai masu huda katanga, wanda ya haifar da shahadar uba da uwa da ɗayansu, da kuma raunata wasu yara biyu.
Sun kara da cewa, rundunar sararin samaniya ta dakarun juyin musulunci ta mayar da martani ga harin ta hanyar kai hari a kan wuraren ajiye jiragen yaƙi da rumfunan gyaran jiragen "F-35" a sansanin sojan sama na "Al-Azraq," suna tabbatar da lalata jiragen yaƙi uku, da kuma lahani ga wasu uku sosai.
Amurka na ci gaba da ta'addancinta a kan yankuna a Iran, tana keta "yarjejeniyar fahimtar juna" ta Islamabad. An sake fara wannan ta'addancin na Amurka bayan Washington ta dakatar da hare-hare na 'yan kwanaki.
Iran na mayar da martani ga duk wani ta'addancin Amurka a kanta, ta hanyar kai hari a kan sansanoni da wuraren dabaru na sojojin Amurka a yankin. Haka kuma, tana fuskantar ƙoƙarin wucewar jiragen ruwa ta hanyoyin da ba bisa ka'ida ba, wanda Washington ke zuga jirage akai, a mashigar Hurmuz, wadda har yanzu a rufe take saboda ta'addancin Amurka.
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