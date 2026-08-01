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Iran: Mun Shirya Babban Shiri Don Mayar Da Martani Ga Duk Wata Wautar Amurka Mai Yiwuwa

1 Agusta 2026 - 09:44
Lambar labari: 1847355
Source: ABNA24
Iran: Mun Shirya Babban Shiri Don Mayar Da Martani Ga Duk Wata Wautar Amurka Mai Yiwuwa

Mun Shirya Babban Tsari Don Mayar Da Martani Ga Duk Wata Wauta Ta Amurka Mai Yiwuwa

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) na Duniya – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Wani Babban Jami'in Tsaro Na Iran Ya Shaida Wa "Tasnim": Mun Shirya Babban Tsari Don Mayar Da Martani Ga Duk Wata Wauta Ta Amurka Mai Yiwuwa

Jami'in tsaro ya bayyana cewa: "Muna ɗaukar iƙirarin kafofin yada labarai na Amurka game da yiwuwar hare-hare daga Amurka da mamaya a kan ababen more rayuwa na Iran a matsayin wani nau'i na wauta. Domin mun shirya babban tsari don mayar da martani, wanda ya haɗa da muhimman ababen more rayuwa na mamaya da ababen more rayuwa na makamashi na Amurka a yankin, kuma muna shirye don aikata hakan."

Ya kara da cewa: "Sojojin Iran sun tabbatar, ko a yaƙin kwanaki 40, ko a ci gaba da shi a cikin 'yan makonnin da suka gabata, cewa suna da ƙarfi da niyya don yin irin wannan aiki."

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