Janar Na Amurka: Ba Mu Da Isasshen Ƙarfi Don Kare Isra'ila!

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Daga Washington Post, "ƙarancin jiragen ruwan yaƙi na sojojin ruwan Amurka" don fuskantar hare-haren makamai masu linzami na Iran da Yemen, ya tilasta wa shugaban kwamandancin Amurka a Turai ya rubuta wasika don ya faɗakar da ci gaba da fadace-fadace da Iran.
Janar "Alexus Grinkevich" ya rubuta wa ma'aikatar tsaro (Pentagon) yana gargadin cewa idan ba tare da wani jirgin ruwan yaƙi ba, sojojin ruwa na Amurka za su tilasta wa fifita kare "ƙasar" Amurka a kan kare Isra'ila. Wannan wasika ta shiga kafofin watsa labarai na Amurka ta hanyar wasu majiyoyi.
A cewar wani jami'in Amurka, wannan al'ada ce tsakanin manyan kwamandojin sojojin Amurka cewa duk lokacin da suka ga wani haɗari na musamman da ke buƙatar binciken Washington, su sanar da ma'aikatar.
Waɗannan gargadin suna zuwa ne a daidai lokacin da ma'ajiyar makamai na Amurka suka ragu sosai. A lokacin yaƙi da Iran, ƙasar ta rasa kashi biyu cikin uku na ma'ajiyar makamai na Patriot, kuma yanzu tana da makaman Patriot 800 kawai waɗanda za su iya kare kawai mafi yawan makamai masu linzami 400 da ake kai hari.
Adadin makamai na tsarin THAAD na Amurka ma ya ragu zuwa rabi. Adadin waɗannan makamai ya ragu har Amurka ta tilasta a daina kare wasu makamai masu linzami da jirage marasa matuki na Iran don ta ajiye albarkatunta.
Trump yana fuskantar irin waɗannan ƙalubale yayin da ya yi iƙirarin cewa ya iya "lalata kashi ɗari cikin ɗari" na ƙarfin soji na Iran.
Jaridar Washington Post ta yarda cewa sakamakon rufe mashigar Hormuz da kawanyar teku na Iran, sojojin ruwan Amurka sun fuskanci matsin lamba na musamman.
An yi amfani da jiragen ruwan yaƙi na Amurka a gabashin Bahar Rum tsawon shekaru a matsayin wani ɓangare na tsaron Isra'ila. Waɗannan jiragen da ke ɗauke da radar da makamai masu linzami iri-iri, an yi amfani da su don fuskantar makamai masu linzami da Iran da Yemen ke harba don kare tsarin mulkin Isra’ila daga waɗannan makamai.
Dangane da rahoton Washington Post, ƙididdigar ma'aikatar tsaro (Pentagon) da aka yi a farkon yaƙi sun nuna cewa sojojin Amurka sun ɗauki babban rabo na kare Isra'ila daga makamai masu linzami na ballistic na Iran.
Waɗannan ƙididdigar sun nuna cewa makaman Amurka, ciki har da na’urar tsaron sama ta THAAD da makamai masu linzami da ake harbawa daga jiragen ruwa a gabashin Bahar Rum, an yi amfani da su sosai fiye da makaman tsaron saman Isra'ila. Don haka, ƙarancin makaman Amurka na iya sa Isra'ila ta fuskanci matsaloli da yawa don fuskantar makamai masu linzami na Iran.
Kwamandan Amurka a Turai yana da muhimmiyar rawa a wannan aiki, domin yana daidaita ayyukan soji a Bahar Rum. A lokaci guda, waɗannan sojoji dole ne su kasance cikin shiri don abin da ake kira "kutsawar da Rasha za ta iya yi" zuwa yankin da ƙungiyar soji ta NATO ke karewa.
A cewar jami'an ma'aikatar tsaro (Pentagon), duk da tura jiragen ruwan yaƙi da dama a yankin, matsalolin kula da waɗannan jiragen saboda tsawaita yaƙi da Iran, sun sanya yanayi ya zama "mai rikitarwa" ga manyan kwamandojin ƙasar ciki har da Grinkevich.
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