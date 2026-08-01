Khatamul-Anbiya: Amurka Tana Tsunduma Cikin Yaƙi Gabaɗaya Na Yanki Ya Kamata Kasashen Yanki Su Sake Nazarin Haɗin Gwiwarsu Da Ita

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) na Duniya – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Ya kara da cewa, Amurka ta tabbatar, a lokacin yaƙin baya-bayan nan da Iran, cewa ba ta jinkiri wajen kai hari a kan muradun Musulmai da albarkatunsu don cimma burinta, yana kira ga kasashen yankin da su fahimci cewa, Washington tana amfani da dukiyoyinsu, ababen more rayuwa, da albarkatun su na dabaru a matsayin garkuwa don kare sojojinta da ƙarfafa ƙarfin soji da tsaro na "mamaya."
Abdullahi ya jaddada cewa, Iran, sojojinta, da fagagen gwagwarmaya sun tabbatar da cewa, ma'aunin ƙarfi a yankin ba su ƙarƙashin ma'auni na baya, yana mai nuni da cewa, rashin iyawar Amurka wajen cimma burinta ya tura ta, tare da mamayar Isra'ila, su shiga arangama ta hanyar ƙasashen yankin, kuma su ɗora musu alhakin asarar yaƙi.
Ya ƙarasa da yin gargadin cewa, kasashen da suka ci gaba da haɗin gwiwa da Amurka, kuma suka mayar da ƙasashensu ko damarsu garkuwa ga sojojinta, za su ɗauki sakamakon wannan zaɓi, yana kira ga kasashen Musulunci da su sake nazarin matakin haɗin gwiwarsu da Washington.
………………
Ra'ayinka