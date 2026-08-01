Baqa'i: Duk Wanda Ke Magana Game Da Sakon Annabci, To Ya Auna Yanayin Gwamnatinsa Da Ma'aunin

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Baqa'i: Muna mayar da hankali a wannan mataki kan kawo ƙarshen yaƙi.. Kuma Lebanon za ta kasance wani ɓangare na kowace yarjejeniya
Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Iran, Ismail Baqa'i, ya sake tunatar da cewa ƙasarsa ta nanata sau da yawa kan manufar kyakkyawar makwabtaka da dangantakar 'yan'uwa tsakanin ƙasashen Musulunci. Ya ce: "Duk wanda ke magana game da sakon Annabci, ya kamata, kafin ya yi nasiha ga wasu, ya auna halin gwamnatinsa da waɗannan ma'auni." A kan haka, ya yi tambaya: "Shin tsayawa tare da dakarun da suka kai hari kan wata ƙasar Musulunci ya dace da hukuncin Alqur'ani na hana abokantaka da azzalumai ko taimakon masu zalunci?"
Ya kara da cewa: "Shin karbar bakuncin maƙiyan Musulmai da ba da tallafi ga ayyukansu na soji kan wata ƙasa Musulunci makwabciya ya dace da haƙƙin makwabtaka da 'yan'uwancin Musulunci?" Ana iya tuna cewa zaluncin Amurka da Isra'ila da aka fara kan Iran tun daga ranar 2 ga watan Maris na shekarar da ta gabata, an kai shi a wasu lokuta daga sansanonin Amurka a yankin.
A kan haka, Tehran ta mayar da martani ta hanyar kai hari ga waɗannan sansanonin, tana mai tabbatar da cewa ba ta ƙiyayya ga al'ummomin yankin, sai dai tana mayar da martani ga ta’addancin Amurka da suka fito daga sansanonin Washington a ƙasashen Larabawa.
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