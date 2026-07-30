Isra’ila: An Kama Direban Motar Asibiti A Isra'ila Bisa Zargin Leƙen Asiri Ga Iran

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Bisa ga labarin jaridar "Yedioth Ahronoth," wannan mutum mai shekaru 34 ya yi amfani da damarsa ta shiga asibitoci don tattara bayanai da ɗaukar hotunan wurare masu mahimmanci.
Jaridar Yedioth Ahronoth - An kama wani direban motar asibiti na Isra'ila mai shekaru 34 bisa zargin leƙen asiri domin Iran da tattara bayanai daga cibiyoyin lafiya da manyan jami'an soji. Dangane da rahoton jaridar "Yedioth Ahronoth," wanda ake tuhuma, wanda ta hanyar aikinsa yana da damar shiga asibitoci da wurare masu mahimmanci, ya gudanar da ayyuka ciki har da ɗaukar hoton wani "babban jami'in Isra'ila" a ɗaya daga cikin cibiyoyin lafiya a arewacin Isra'ila. An fitar da wannan labari ne bayan ɗimbin kame da aka yi wa ma'aikatan leƙen asiri a Isra’ila wanda ke nuna gagarumin kutsawar leƙen asirin Iran a cikin yankunan da masu mamaya.
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