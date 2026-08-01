Rahoto Cikin Hotuna | Na Tariqil-Husain; Hanyar Soyayyar Mahalarta Ziyarar Arba'in Zuwa Karbala Mai Girma
Yayin da ranar Arba'in din Imam Husaini As ake gabatowa, ɗimbin mahalarta ziyara ta hanyar "Tariqul-Husain" a Iraki suna tafiya da ƙafa zuwa Karbala Mai Girma; hanyar da ke da alamu na haɗin kai, hidimar maukibobii, da shaukin Husaini, kowace shekara tana karɓar bakuncin masoya Aba Abdillahil-Husain (AS).
1 Agusta 2026 - 22:30
Lambar labari: 1847616
Source: ABNA24
Hoto: Muhammad Wahdati
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