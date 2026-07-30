Reuters: Netanyahu Da Trump Sun Binciki Dukkan Hanyoyin Fuskantar Iran A Ganawarsu

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Kamfanin dillancin labarai na Reuters, ya nakalto daga wani jami'in Isra’ila wanda ya bayyana shi a matsayin mai masaniya, a cikin wani rahoto ya rubuta cewa, a ganawar Netanyahu da Trump a Fadar White House, an yi nazari dalla-dalla kan dukkan zaɓuɓɓukan da ake iya yi don hana shirin nukiliya na Iran, ciki har da diflomasiyya, matsin tattalin arziki da takunkumi, da kuma zaɓin soji da kai hari gaba ɗaya.
A cewar wannan jami'in Isra'ila, wanda ya nemi a sakaya sunansa, Netanyahu a wannan ganawa bai buƙaci ƙara hare-haren soji cikin gaggawa ba, kuma ya bar yanke shawara ta ƙarshe ga Trump. Ya kuma jaddada cewa, Trump a wannan fayil shi ne "babban abokin tarayya," kuma firayim ministan Isra'ila ya gabatar da sabbin dabaru game da yadda za a fuskanta Iran.
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