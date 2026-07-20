Yamen Ta Hana Shige Da Ficen Jiragen Ruwan Saudiyya A Tekun Bahri Maliya

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Sojojin Yemen, tare da fitar da wata sanarwa, sun sanar da sanya dokar hana zirga-zirgar ruwa ga Saudiyya, kuma sun bayyana cewa an yanke wannan shawara ne bisa ga ma'aunin "killacewa a kan killacewa," kuma an fara aiwatar da ita tun daga lokacin da aka fitar da sanarwa.
Sanarwar sojojin Yemen ta jaddada cewa wannan mataki ya zo ne a matsayin martani ga abin da ake kira "killacewa" da ake yi wa Yemen, kuma yana tabbatar da hakkin wannan ƙasa na mayar da martani daidai da kuma tsananta matakan ramuwar gayya.
Haka kuma a cikin wannan sanarwa an jaddada cikakken shiri na sojojin ga dukkan zaɓuɓɓuka, kuma sun yi gargadin cewa duk wani mataki na tayar da zaune tsaye daga Saudiyya, zai fuskanci martani mai ƙarfi da fadi.
A ci gaban wannan sanarwa, an buƙaci al'ummar Yemen su ci gaba da taron jama'a, su kiyaye shirye-shiryensu ga yanayi daban-daban, kuma su tura masu sa kai zuwa fagen daga. Haka kuma sun nuna godiya ga halartar jama'a mai yawa a zanga-zangar "gargadi da shirin yaki," sun mai jaddada ci gaba da ƙoƙari don kawo ƙarshen killacewa da kwato haƙƙoƙin Yemen, ba tare da la'akari da sakamakonsa ba.
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