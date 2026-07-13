Saudiyya Ta Kai Hare-Haren Sama A Kan A Filin Jirgin Sama Na Kasa Da Kasa Na Sana'a Yemen

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Hare-haren sun kai hari a kan hanyoyin tashi da saukar jiragen sama na filin jirgin sama na Sana'a, wanda ya haifar da barna a wuraren filin, yayin da har yanzu ba a bayyana cikakken bayani game da girman barnar ko asarar rayuka ba.
Dangane wda wannan batu Mai magana da yawun sojojin Yemen, Birgediya Janar Yahya Saree, ya tabbatar da cewa matakin da Saudiyya ta ɗauka na kai hari a filin jirgin sama na Sana'a, wani "sabon tashin hankali ne wanda ya kawo ƙarshen matakin sassauta yaki," ya kuma jaddada, a cikin wata sanarwa, cewa wannan ta'addanci "ba zai wuce ba tare da martani da hukunci ba," yana ɗora wa bangaren Saudiyya alhakin sakamakon wannan harin.
A kai wa filin jirgin sama na Sana'a hari ne a yayin wani tashin hankali da ya riga ya faru a sararin samaniyar Yemen, inda sojojin Yemen, a baya, suka sanar da cewa tsaron samansu ya fuskanci wani rukuni na jiragen yaƙi na Saudiyya waɗanda suka yi ƙoƙarin hana wani jirgin fasinja na Iran sauka a filin jirgin sama na Sana'a, kuma sun tabbatar da cewa sun tilasta masa barin sararin samaniyar Yemen.
Sojojin Yemen sun kuma yi gargadin cewa duk wani sabon keta ko ta'addanci za su fuskance shi da martani wanda zai kai hari ga muhimman abubuwan rayuwa na Saudiyya, sun kuma jaddada a lokaci guda cewa za a ci gaba da kaiwa da komawa jiragen sama tsakanin Sana'a da Tehran don karya killacewar da aka sanya wa filin jirgin.
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