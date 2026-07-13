Sakataren Majalisar Duniya Ta Ahlul-Bayt (A.S): Shahadar Jagora Ta Zamo Silar Farkawar Al’ummun Duniya

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Babban Sakataren Majalisar Duniya ta Ahlul-Bayt (A.S), tare da fitar da wata sanarwa a munasabar shahada da binne jagora shahidin juyin juya halin Musulunci, ya ɗauki wannan rashi a matsayin wata asara da ba za a iya maye gurbinta ba ga Musulunci, al'ummar Iran da al'ummar Musulunci, ya bayyana bankwana na tarihi na dubban miliyoyin mutane a garuruwa biyar na kasashe biyu, a matsayin alama ta "Ba'that (Aikin Annabci) na al'umma" da azamar Musulmai don ci gaba da yaƙi da masu girman kai da gwamnatin yahudawa a ƙarƙashin jagorancin magajinsa mai kyau.
Ayatullah Ramezani, tare da fitar da wata sanarwa a munasabar shahada da binne gawar jagora shahidin juyin juya halin Musulunci, ya bayyana ta'aziyya da juyayinsa ga al'ummar Musulunci.
Cikakken Sakonya Zo Kamar Haka:
Bismillahir Rahmanir Rahim
بسم الله الرحمن الرحیم
﴿وَالَّذِینَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِکَ هُمُ الصِّدِّیقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ۖ وَالَّذِینَ کَفَرُوا وَکَذَّبُوا بِآیَاتِنَا أُولَٰئِکَ أَصْحَابُ الْجَحِیمِ﴾ (النساء، ۷۴)
Shahadar nagartaccen bawan Allah, ɗan Manzon Allah da Ali da Fatima da Hussain (tsira da amincin Allah su tabbata a garesu), masani kuma faqih na Ubangiji, marja’in koyi na mabiya Ahlul-Bayt (A.S), mai tunani mai gyara, jagoran al'ummar Musulunci da shugaban masu 'yanci na duniya, Waliyul Faqih kuma shugaba mai adalci, mujahidi mai juriya, masanin makiya kuma marar gajiya, mai kare da goyon bayan masu rauni, al'ummomin yankin, gwagwarmaya a kan masu girman kai da manufa da al'ummar Falasdinu, maɗaukin tuta kuma alamar jiran bayyanar Mahdi abin jira (Allah Ya gaggauta bayyanarsa), Imam Shahid Ayatullahil-Uzma Sayyid Ali Husaini Khamene'i, rashi ne mai cike da baƙin ciki da ba za a iya maye gurbinsa ba a Musulunci ga al'ummar Iran, al'ummar Musulunci da duniya.
Bankwana na tarihi na al'ummar Iran da Iraki da kowane daidaikun al'ummar Musulunci, daga babban filin sallah na Tehran wanda yake ɗaya daga cikin abubuwan da wannan Imam da jagora shahidi ya bari, har zuwa Iyal Muhammad, Qom mai tsarki da haramin Sayyidah Fatimah Ma’asuma (A.S) mai tsarki da masallacin Jamkaran mai tsarki, har zuwa ƙarƙashin kubbar kaburburan kakanninsa Imam Ali da Husain da Sayyid Abbas (A.S) a Najaf Ashraf da Karbala mai tsarki, a kan kafadun al'ummar Iraki masu kishi da aminci, har zuwa Mashhad mai tsarki inda ya kwanta kamar soja a gaban kwamandansa, mai debewa rayuka kewa wanda ya ke rana mai haske cikin raneku a ƙasar Tus, bayan rayuwar jihadi ta ilimi da siyasa da fage, ƙoƙari don farkawar duniyar Musulunci, jagoranci da aiwatar da aikin Annabci na koyarwa da tarbiyya, zurfafa fahimtar al'ummar Musulunci da motsawa zuwa wayewar Musulunci ta zamani, bayyanawa da ƙara basira wajen fallasa jahiliyya ta zamani da yaƙi da ita, da bautar zamani da mulkin mallaka na zamani, da shelanta tsayin daka da fuskantar zalunci da kama-karya da girman kai, kuma mafi muhimmanci daga cikinsu shi ne jagoranci da imamcin al'umma, ya yi tafiya cikin alfahari zuwa ga Allah, don sunansa ya dawwama a tarihi a matsayin masani kuma marja’i shugaba kuma jagora shahidi daya tilo bayan kakansa Amiral-Mu'minin Ali (A.S).
Shahadar jagora mai girma na Musulman duniya, ita ce farkon yunkurin farkawar al'ummar Iran da al'ummar Musulunci. Kasancewar dubban miliyoyin 'yan adam masu 'yanci a dukkan fagage na Iran, a tsawon fiye da watanni huɗu, kamar a kuma taron tarihi na bankwana da Imam Shahidi da jana'izar gawarsa mai tsarki a garuruwa biyar a kasashe biyu, wanda babu shakka idan an sami yanayi mai kyau, dukkan al'ummar Musulunci za su so su shiga cikin wannan taron tarihi da ba a taɓa yin irinsa ba, hakan alama ce ta farkawar al'umma, yunkurin azamar da iradar Musulmai da masu 'yanci don yaƙi da masu girman kai da Amurka mai cinye duniya da haramtacciyar gwamnatin yahudawa, ci gaba da hanya madaidaiciya ta jihadi da sabunta daukaka da girmamawar Musulunci, a ƙarƙashin jagorancin nagartaccen magajinsa Ayatullah Sayyid Mujtaba Husaini Khamene'i (Allah Ya tsare shi), wanda zai ci gaba har zuwa cimma nasara, kafa tushen wayewar Musulunci ta zamani, jiran mai ceto har zuwa lokacin bayyanarsa, da kafa gwamnati mai nagarta ta adalci da daidaito wanda yake dalilin samun daukakar darajar Musulunci da al’ummarsa.
Ni, a matsayina na wakilin kaina, Majalisar Duniya ta Ahlul-Bayt (A.S) da dukkan Shi'a, Musulmai da masu neman adalci na duniya, kuma tare da dukkan shugabanni da masana masu kula da al'umma, ina mika godiya da jin daɗina na halartar da ba a taɓa yin irinta ba da shiga da ba a taɓa yin irinta ba fiye da tunani na kowane ɗayan al'ummar Iran da al'ummar Musulunci, gwamnatoci da jami'ai na hukuma, shugabannin addinai da malamai na addinai da mazhabobi, masana da manyan mutane na duniya, mayaƙa da dukkan masoya hanyar Imam Shahidi, waɗanda don biyan hakkinsu ga wannan jagora mai gina tarihi, suka sauƙaƙa wahalhalu da wahalar tafiya da matsalolin shiga cikin wannan taron tarihi a kansu, kuma ina fatan su yafe mana gazawar da muka yi a ƙasar Musulunci ta Iran, a cikin mawuyacin yanayi na yanki da duniya, da haƙuri da juriya.
Ina roƙon Allah Maɗaukaki Ya ba mu damar yin haɗin kai wajen cika alkawarin Allah da ci gaba da hanyar wannan Imam Shahidi da ɗaukaka kalmar Allah.
Assalamu Alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh
Ridha Ramezani
Babban Sakataren Majalisar Duniya Ta Ahlul-Bayt (A.S)
Your Comment