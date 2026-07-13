An Gudanar Da Taron Girmama Shahidin Jagora A Kenya + Hotuna

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Muminai a birnin Nakuru na ƙasar Kenya sun taru a wani taron makoki da addu'a don tunawa da jagoran juyin juya halin Jamhuriyar Musulunci na Iran, suna nuna hadin kai da girmamawa ga gudummawarsa wajen kare waɗanda ake zalunta da kuma kafuwar da tushen Musulunci da adalci.
Mahalarta wannan taron sun karanta Alƙur'ani mai girma, addu'o'i da kuma mika sakonnin ta'aziyya, suna jaddada hadin kai da Musulmai tare da dukan mutanen da ke adawa da zalunci da rashin adalci a duniya.
Shugabannin addinai da suka yi jawabi a wannan taron sun bayyana cewa tunawa da shugabannin Musulunci waɗanda suka sadaukar da kansu ga addini, hadin kan al'umma da kare waɗanda ake zalunta, ya kamata a girmama su ta hanyar ci gaba da tushen adalci, gaskiya da tsayayya da zalunci.
An kammala wannan taron da addu'o'in roƙon Allah Maɗaukaki Ya yi wa marigayi rahama, Ya ba mabiyansa haƙuri, kuma Ya haɗa kan al'ummar Musulunci ya samar masu da zaman lafiya da nasarar gaskiya a kan zalunci.
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