Yemen: Ta Kai Hari Filin Jirgin Saman Abha A Martani Ga Ta'addancin Saudiyya A Filin Jirgin Saman Sana'a

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Da karfe 1:54 na rana a yau Litinin, makiya Saudiyya suka kai hari a fili ta jiragen yakinsu a kan filin jirgin sama na kasa da kasa na Sana'a, ta hanyar kai hari da wasu hare-hare da nufin rufe shi ga jiragen jin kai da ke ɗauke da marasa lafiya da waɗanda suka makale zuwa filin jirgin sama na Sana'a, kuma sojojin sun yi artabu da jiragen ta'addanci don tunkarar wannan harin yaudara da tsora.
Kuma a matsayin martani ga wannan ta'addancin Saudiyya mai laifi, sojojin Yemen sun aiwatar da wani aikin soji wanda ya kai hari a kan filin jirgin sama na kasa da kasa na Abha da wasu makamai masu linzami na ballastic da jirage mara matuki, kuma aikin ya cimma burinsa cikin nasara da yardar Allah.
Sojojin Yemen sun tabbatar da cewa sun ƙuduri aniyar matsayin gaskiya wajen tunkarar ta'addanci da ɗage killacewar zalunci a kan ƙasarsu, kuma a cikin wannan tsari suna gargadin dukkan kamfanonin jiragen sama da su guji wucewa a sararin samaniyar Masarautar Saudiyya, kuma dole ne su ɗauki gargadin da muhimmanci har sai an ɗaga killacewar filin jirgin sama na Sana'a.
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