PGSA: Ba Ba Shiga Ba Fita Ta Mashigar Hurmuz

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Cibiyar Kula da Hanyar Ruwa ta Tekun Farisa ta sanar da cewa: Saboda motsin da ba bisa ka'ida ba na baya-bayan nan na sojojin Amurka a yankin, wucewa ta mashigar Hurmuz ba za ta yiwu ba a halin yanzu.
Cikakken rubutun saƙon PGSA yazo kamar haka: Ana sanar da dukkan masu bukata masu daraja cewa, saboda motsin da ba bisa ka'ida ba na baya-bayan nan na sojojin Amurka a yankin, wucewa ta mashigar Hurmuz ba za ta yiwu ba a halin yanzu. Da zarar an sami kwanciyar hankali da natsuwa, za a duba dukkan buƙatun bisa ga jadawalin kuma za a ba da izinin da ake buƙata.
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Hukumar Gudanar Da Hanyar Ruwa Ta Tekun Farisa
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