Janar Qa'ani: Al'ummar Iraki A Yau Sun Kafa Tarihi Na Har Abada A Jana'izar Imam Shahid Khamene'i (R.A)

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (AS) – ABNA - ya bayar da rahoton cewa: Kwamandan Dakarun Quds na dakarun juyin musulunci, Janar Ismail Qa'ani, ya aika da sakon godiya ga al'ummar Iraki, a dalilin gudanar da gagarumar jana'izar jagora shahidin juyin juya halin Musulunci.
Kwamandan Dakarun Quds na dakarun juyin musulunci a cikin sakonsa ya ce, abin da ƙasar Iraki ta shaida a yau shi ne ainihin girman Musulunci da Musulmai, da kuma darajar Iraki da 'yan Iraki.
Al'ummar Iraki a yau sun kafa tarihi na har abada, inda maza da mata, manya da matasa, 'yan Shi'a da 'yan Sunna, 'yan Kurdawa da Kiristoci da Musulmai, malamai da manyan malaman addini da kabilu masu kishi da jami'ai, duk suka fito don jana'izar mutumin da ya sadaukar da rayuwarsa mai albarka don hidimar al'ummar Musulunci da waɗanda ake zalunta da masu rauni a duniya, da kare muradun al'ummar Musulunci da abubuwan da suke da tsarki.
Jana'izar gawar jagora da Imam babban Marji’i shahid Ayatullahil-Uzma Sayyid Ali Khamene'i ya kasance wani abin dubi na hadin kan Musulmai, da nuna ƙin mamayar duniya da yahudanci na duniya, da kuma neman fansar jinin wannan shahidi mai daraja da sauran shahidai na duniyar Musulunci.
Kuma ni, a matsayina na karamin Soja a duniyar Musulunci, ina mika godiya ta musamman ga al'ummar Iraki mai girma, da manyan malaman addini, da iyalan shahidai masu daraja, da wuraren ibada masu tsarki, da malamai da limaman addini, da kabilu masu daraja, da manyan mutane na gwamnatin Iraki mai girma, da gwamnonin, da mambobin kwamitocin shiryawa, da sojoji da dakarun tsaro, da sojoji da 'yan sanda da kuma jaruman dakarun Hashdush-Sha'abi, da duk waɗanda suka yi ƙoƙari don nasarar wannan taro.
Ina roƙon Allah Maɗaukaki Ya ba da nasara da daidaito ga dukan waɗannan masoya.
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