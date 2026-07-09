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An Dakatar Da Zirga-Zirgar Jiragen Kasa A Kan Hanyar Tehran-Mashhad

9 Yuli 2026 - 10:22
News ID: 1837729
Source: ABNA24
An Dakatar Da Zirga-Zirgar Jiragen Kasa A Kan Hanyar Tehran-Mashhad

An tura tawagogin injiniyoyi da fasaha da aiki na kamfanin jirgin kasa nan take zuwa wurin, kuma ana ci gaba da aikin sake gyara wurin da ya lalace, kuma ana ƙoƙarin gyara wannan hanya cikin mafi karancin lokaci.

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (AS) – ABNA - ya bayar da rahoton cewa: Kamfanin Jirgin Kasa na Jamhuriyar Musulunci ta Iran ya sanar da cewa: Biyo bayan harin ta'addancin Isra’ila da Amurka da safiyar yau a kan wani wuri a kan hanyar jirgin kasa ta Tehran-Mashhad, zirga-zirgar jiragen kasa masu dauke da fasinjoji a wannan hanya ta sami cikas.

An tura kungiyoyin fasaha da aiki na kamfanin jirgin kasa nan take zuwa wurin, kuma ana ci gaba da aikin sake gina wurin da ya lalace, kuma ana ƙoƙarin gyara wannan hanya cikin mafi karancin lokaci. An shirya tsarin da ya dace don jigilar fasinjoji masu daraja na jiragen kasa da aka dakatar a wannan hanya, ta hanyar motocin fasinja na hanya zuwa Mashhad mai tsarki.

Fasinjoji masu daraja don samun ƙarin bayani game da sabon yanayin sake tafiyar jiragen kasa a wannan hanya, za su iya samun bayanan da suke buƙata ta tsarin muryar fasinja na kamfanin jirgin kasa a lambar waya 0215149.

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