Me Taswirar Bankwana Ta Imam Khamene'i Ke Nufi Daga Tehran Zuwa Karbala Da Mashhad?

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (AS) – ABNA - ya bayar da rahoton cewa: Bisa ga jadawalin tarukan da aka amince da su, za a fara ayyukan ranar Juma'a 3 ga Yuli tare da bankwana na hukuma ga wakilai da wakilcin ƙasashe, kafin a buɗe bankwana na jama'a da gawar a ranakun Asabar da Lahadi a filin sallah na Imam Khomeini a Tehran. Sa'an nan kuma babban birnin zai shaida jana'izar a ranar Litinin, sannan za a kai gawar zuwa Qom a ranar Talata, da kuma Najaf da Karbala a ranar Laraba, har zuwa Mashhad a ranar Alhamis 9 ga Yuli, inda za a gudanar da jana'izar da binnewa a kabarin Imam Raza, As Imam na takwas ga Shi'a Imamiyya.
Alamar jana'izar ba ta tsaya a kan tsawon lokacinta kawai ba, har ma a kan taswirarta. Hanyar da aka sanar ta haɗa alamomin gwamnati, makarantar addini da wuraren ibadar Shi'a, kuma tana sa taron bankwana ya zama farkon hoton tarin al’umma na zamanin bayan Khamene'i, inda za a karanta taron jama'a, shirye-shiryen garuruwa da kasancewar wakilai a matsayin alamomin ikon tsarin na gudanar da lokacin curuwa daga wuri zuwa wani.
Bankwana Da Gwamnati Da Farko
A rana ta farko, gwamnati ta halarci kafin sauran al’ummai. An keɓe taron Juma'a ga wakilan hukuma da wakilcin diflomasiyya na ƙasashe, a matsayin nuni da cewa Tehran na son gabatar da jana'izar Khamene'i a matsayin wani lamari na hukuma wanda ya wuce tsarin cikin gida.
Wannan mafari yana ba da girman diflomasiyya ga jana'izar, domin yana ba wa ƙasashe masu kawance da abokai ko masu dangantakar siyasa da Iran damar rubuta kasancewarsu a wani lokaci mai muhimmanci na mika jagoranci. Haka kuma yana ba jamhuriyar Musulunci damar nuna cewa rashin Khamene'i ba ya nufin gibi a gudanar da gwamnati ko wakilcinta na waje ba ne.
Kafofin yada labaran Iran sun nakalto daga kwamitin shiryawa cewa wakilai daga kasashe sama da 90 sun bayyana shirye-shiryensu don halartar jana'izar, tare da shugabannin addini da malamai daga kasashe daban-daban.
Bayan bankwana na hukuma, ayyukan bankwanan zasu koma matakin Al’umma a Tehran, inda filin sallah na Imam Khomeini zai karɓi bakuncin gawar a ranakun Asabar da Lahadi. Zaɓin wannan wuri ba wai kawai yana da alaƙa da ƙarfinsa na karɓar taron jama'a ba, har ma da abin da yake ɗauka na alamar siyasa da addini a cikin jamhuriyar Musulunci.
Filin sallah na Imam Khomeini yana ɗaya daga cikin fitattun wuraren taro na hukuma a babban birnin, kuma an danganta shi da manyan bukukuwa da bikin siyasa da addini. Ta hanyarsa, gwamnati na nufin tsara lokacin baƙin cikin jama'a a cikin wani wuri da za a iya sarrafa shi ta tsaro da gudanarwa, tare da danganta bankwana da sunan wanda ya kafa jamhuriyar Musulunci.
Jana'izar a Tehran a ranar Litinin tana da aiki mafi faɗi fiye da bankwana na jama'a. Babban birnin shine wurin zama na shugabanci, gwamnati, majalisa, shari'a, dakarun juyin musulunci, sojoji da ofisoshin jakadanci, don haka fitar da jana'izar daga cikinsa yana ba da ma'ana ta siyasa a fili, wadda ke cewa cibiyoyin tsarin suna nan, kuma dinbin al’ummar kasar suna nan a cibiyar yanke shawara da jagoranci.
Shirye-shiryen da aka bayyana a kafofin yada labaran Iran sun nuna cewa Tehran za ta zama cibiyar bankwana mafi tsawo, inda ayyukan za su ɗauki kwanaki 4: rana ga wakilan hukuma, kwanaki biyu don bankwana da gawar a filin sallah na Imam Khomeini, sa'an nan kuma rana daya don jana'izar jama'a a titunan babban birnin daga gabas zuwa yamma.
Kamfanin dillancin labarai na Fars ya nakalto daga mataimakin ma'aikatar cikin gida kan harkokin tsaro da tsari cewa za a gudanar da taron bankwana na sa'o'i 24, kuma jana'izar Tehran za ta ratsa ta hanyar gabas-yamma a babban birnin tare da hasashen halartar adadi mai yawa daga cikin Iran da wajenta.
Qom A Matsayinta Na Cibiyar Makarantar Addini
A rana ta biyar na ayyukan, za a kai gawar zuwa Qom, birnin da ke wakiltar cibiyar makarantar addini a Iran, kuma ɗaya daga cikin muhimman halastattun tushen addini na gwamnatin. Wucewar jana'izar Imam Khamene'i a cikinta yana da ma'ana ta musamman, domin matsayin jagora a jamhuriyar Musulunci ya haɗu da jagorancin siyasa da shari'ar addini na tsarin.
Ana ɗaukar Qom a wannan hanya a matsayin tashar tabbatarwa ta alama, domin birnin da ya dauki wani muhimmin sashi na samuwar manyan malaman addini da siyasa a Iran yana ba jana'izar yanayin makarantar addini, kuma yana danganta bankwana da Imam Khamene'i da cibiyar addini wadda ta kasance ɗaya daga cikin ginshiƙan jamhuriyar Musulunci tun daga kafuwarta.
Cibiyar Qom ta kuma taimaka wajen bayyana dalilin rashin zaɓenta a matsayin wurin binnewa, domin birnin yana nan a jana'izar a matsayin cibiyar halaccin addini da ilimi, amma ba lallai ba ne wurin ya fi dacewa don kai kabarin Imam Khamene'i zuwa wurin ziyara na jama'a mai faɗi da dorewa kamar yadda Mashhad take.
Tarukan Najaf Da Karbala Bayan Iyaka
Jana'izar ta kai kololuwarta inda ta wuce iyaka a ranar Laraba 8 ga Yuli, tare da jana'izar a Najaf da Karbala. Wannan cibiyoyi suna da ma'ana ta musamman a cikin shirin Iran da aka sanar, domin tana mayar da jana'izar daga tsarin ƙasar Iran zuwa sararin hadarar Shi'a da ta wuce iyaka.
Najaf ba birni ne na Iraki n agama gari ba a cikin lissafin addini, a’a sai dai ɗaya daga cikin muhimman cibiyoyin makarantar Shi'a a tarihi kuma wurin zama na kololuwar Marja’iyyar addini, haka kuma Imam Khamene'i ya shafe shekaru na kuruciyarsa a makarantun addini na Najaf.
Karbala kuma tana da matsayi na tsakiya a cikin tunanin Shi'a da ke da alaƙa da Ashura da kisan Imam Hussain As. Don haka shirya jana'izar a waɗannan garuruwa biyu yana ƙara wa jana'izar ma'ana da ta wuce siyasar cikin gida ta Iran.
Wannan cibiyar, a cewar karatun alama na hanya, tana ba da ma'ana ta yanki ga jana'izar, domin tana danganta bankwana da Imam Khamene'i da garuruwa biyu masu muhimmanci a cikin tunanin Shi'a, da kuma hanyoyin dangantakar addini da siyasa da Tehran ta kulla a Iraki da yankin.
Me Yasa Mashhad Ba Qom Ba?
Tambaya mafi muhimmanci a taswirar jana'izar ita ce: Me yasa aka zaɓi Mashhad don binnewa, ba Qom mai babban alamar makarantar addini ba?
Amsar tana da alaƙa da bambancin alamomin, domin Qom tana wakiltar makarantar addini da cibiyar addini, yayin da Mashhad take wakiltar tsarki na jama'a da ziyara ta jama'a. Ita ce kuma garin da aka haifi Imam Khamene'i, kuma a cikinta akwai kabarin Imam Raza, Imam na takwas na Shi'a Imamiyya kuma ɗaya daga cikin muhimman wuraren ibada a Iran.
Don haka binnewa a Mashhad ya haɗu da tarihin mutum da alamar mazhaba. Yana mayar da Imam Khamene'i zuwa garin da aka haife shi, kuma yana sanya kabarinsa a cikin wani yanki na addini da miliyoyin masu ziyara ke zuwa, wanda ke mayar da shi wani ɓangare na yanayin ziyara a cikin Iran, ba wurin siyasa ko makarantar addini kawai ba.
Wannan zaɓi ya bambanta da kwarewar wanda ya kafa jamhuriyar Musulunci Imam Ruhollah Khomeini, wanda kabarinsa ke kudancin Tehran yana da alaƙa da tunanin siyasa na kafa tsarin. Amma Mashhad, tana ba Imam Khamene'i wata alama ta dabam: shugaba da aka binne a babban birnin addini, a cikin wani yanki da ke da alaƙa da Imam Raza da tunanin jama'ar Shi'a na Iran da na waje.
Shirye-shiryen Tsaro Da Dabarun Aiki
Tare da tsawon ayyukan bankwana da jana'izar na kwanaki 7, garuruwan da hanyar ta ƙunshi suna zama tashoshi na tsaro da dabaru, daga Tehran zuwa Qom, sannan Najaf da Karbala, har zuwa Mashhad.
Shirye-shiryen ba su tsaya kan ayyukan binnewa a kabarin Imam Raza ba, sun haɗa da tsara motsin taron jama'a da wakilai da ayuka, tabbatar da hanyoyin da gawar zata bi, samar da ayyukan lafiya da agajin gaggawa, da sarrafa sufuri da hanyoyin da ke kusa da wuraren jana'izar.
Tehran ta bayyana a matsayin cibiya mafi sarkakiya ta tsari, domin tana karbar bakuncin bankwana na hukuma ga wakilai da wakilan ƙasashe, sannan ayyukan bankwana da gawar a filin sallah na Imam Khomeini, kafin jana'izar babba a babban birnin.
Kamfanin dillancin labarai na Fars ya nakalto daga jami'an ma'aikatar wutar lantarki ta Tehran cewa ƙungiyoyin aiki 545 an sanya su cikin shiri don tabbatar da wutar lantarki a yayin jana'izar, kuma an kammala ayyukan da suka shafi hanyoyin haske da wutar lantarki a filin sallah da hanyoyin jana'izar don wannan dalili.
Qom kuwa tana buƙatar shirye-shirye masu alaƙa da halartar malaman addini da daliban makarantar addini da masu ziyara, yayin da cibiyar Najaf da Karbala ke da kebantaccen ayyuka saboda canja ayyukan zuwa wajen Iran da alaƙa da daidaitawa da hukumomin Iraki da wuraren ibada a can.
A Mashhad, shirye-shiryen sun ta'allaka ne a kewayen kabarin Imam Raza da hanyoyin da ke kaiwa gare shi, a matsayin cibiyar ƙarshe da za ta shaida jana'izar da binnewa. Haka kuma ana sa ran cibiyar Razawi, wadda ke kula da kabarin, za ta taka muhimmiyar rawa wajen tsara fannonin addini da diflomasiyya na ayyukan ƙarshe.
Gwaji Na Farko Bayan Rashinsa
Alamar jana'izar ba ta ƙare da binnewa a Mashhad ba, domin hanyar da ke ɗaukar kwanaki 7 tana bayyana wani bangare a matsayin gwajin farko na jama'a na zamanin bayan Imam Ali Khamene'i. Girman taron jama'a, yadda aka tsara su, kasancewar wakilai, halartar makarantar addini, cibiyoyin Iraki, da matsayin sabon shugabanci a ayyukan bankwana, duk abubuwa ne da za a karanta su a matsayin alamomin haɗin kan tsarin da ikonsa na gudanar da mika mulki.
Don haka, ba a karanta jana'izar Khamene'i kawai a matsayin ƙarshen wani zamani ba, a'a, a matsayin farkon wani sabon yanayin siyasa, wanda jamhuriyar Musulunci ke ƙoƙarin mayar da lokacin rashi zuwa nuni na ci gaba, da kuma danganta bankwana tsakanin gwamnati, makarantar addini, al’umma da kuma sararin Shi'a mafi faɗi, kafin gawar ta tabbata a Mashhad, inda Tehran ta so ƙarshen tarukan su kasance.
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