Iran: Za’a Gudanar Da Bankwana Da Shahidin Jagoran Juyin Juya Hali A Ranekun 4-5 Yuli 2026

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (AS) – ABNA - ya bayar da rahoton cewa: Shugaban kwamitin shirya jana'izar, bankwana da sallar jana'izar gawa mai tsarki ta shahidin Jagoran Juyin Juya Hali a babban birnin Tehran ya ce: Taron bankwana da gawar shahidin jagoran juyin juya hali zai fara daga karfe 6 na safe ranar 4 ga Yuli a filin sallah na Imam Khomeini (R.A) a Tehran.
Janar Hassan Hassanzadeh, kwamandan dakarun Muhammad Rasulullah (S.A.W) na babban birnin Tehran kuma shugaban kwamitin shirya jana'izar, bankwana da sallar jana'izar gawa mai tsarki ta shahidin Jagoran Juyin Juya Hali a babban birnin Tehran, a cikin hira ta musamman da gidan talabijin na IRIB, yayin da yake ta'aziyya ga ranekun makoki na Aba Abdillahil-Hussain (A.S) da shahadar jagora shahidin juyin juya hali, ya bayyana cewa: Taron bankwana da gawar shahidin jagoran juyin juya hali zai fara daga karfe 6 na safe ranar 4 ga Yuli a filin sallah na Imam Khomeini (R.A) a Tehran.
Za A Buɗe Ƙofofin Filin Sallah Daga Karfe 6 Na Safe Ga Jama'a
Yana mai bayyana cewa ba a shirya wani shiri don zuwan jama'a kafin wannan lokacin ba, ya kara da cewa: Daga karfe 6 na safe, za a buɗe ƙofofin filin sallah ga jama'a, kuma a lokaci guda za a fara shirin bankwana.
Shugaban kwamitin shirya jana'izar jagora shahidin juyin juya hali, yana mai nuni da manyan shirye-shiryen da ake yi don gudanar da wannan babban taro na duniya, ya ce: A yanzu ana gudanar da ayyuka masu yawa don shirya filin sallah, kewayensa da samar da ababen more rayuwa da ake bukata, domin a gudanar da taron da ya dace da matsayin jagora shahidin juyin juya hali.
Shirye-Shirye Biyu Manya A Babban Birnin Tehran
Janar Hassanzadeh ya ci gaba da cewa: A Tehran akwai shirye-shirye biyu manya; na farko shi ne bikin bankwana da sallar jana'iza ga gawa mai tsarki ta shahidin jagoran juyin juya halin musulunci wanda za a gudanar a filin sallah na Imam Khomeini (R.A), kuma shiri na biyu shi ne taro jana'izar wanda za a gudanar a wani wuri daban.
Ya bayyana cewa: Ranakun 4 da 5 ga Yuli an keɓe su don tarukan bankwana. Daga karfe 6 na safe ranar 4 ga Yuli za a bude kofofin filin sallah, kuma jama'a za su yi bankwana da jagora shahidin juyin juya hali a karo na karshe a wurin da shekaru da yawa ke karbar bakuncin tarurrukan shekara-shekara na al'umma da Imaminsu.
Kwamandan dakarun Muhammad Rasulullah (S.A.W) na babban birnin Tehran ya yi ishara da cewa: Taron bankwana zai ci gaba har zuwa karfe 8pm na ranar 5 ga Yuli, kuma za a gudanar da sallar jana'iza a wannan wuri. Haka kuma, a cikin wadannan kwanaki biyu, an shirya shirye-shirye daban-daban a filin sallah na Tehran ga Maziyarta da masu makoki.
…………………………..
Your Comment