Shekaru 77 Na Tallafin Washington Ga Tel Aviv; Taimakon Amurka Ga Gwamnatin Yahudawa Ina Ya Ke Karewa?

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (AS) – ABNA - ya bayar da rahoton cewa: Amurka da gwamnatin yahudawa suna tattaunawa game da sabuwar yarjejeniyar fahimtar juna a fannin taimakon kasashen waje, wanda ake sa ran zai maye gurbin yarjejeniyar da ke aiki a yanzu. Yarjejeniyar da wa'adinta zai kare a shekara ta 2028. Dangane da wannan canji, akwai yiwuwar rage taimakon kudi kai tsaye na Amurka ga gwamnatin yahudawa, kuma a maimakon haka, za a ba da fifiko ga hadin gwiwar kasuwanci da tattalin arziki tsakanin Washington da Tel Aviv.
Bisa ga rahoton shafin labarai na "Al Jazeera Net," jaridar "Yedioth Aharonoth" a ranar 2 ga Yuni da ta gabata, ta nakalto daga "Mike Huckabee" jakadan Amurka a gwamnatin yahudawa cewa ya fara tabbatar da hakan a bainar jama'a cewa sabuwar yarjejeniyar fahimtar juna ta tsaro tsakanin Washington da Tel Aviv za ta kawo ƙarshen biyan taimakon kudi kai tsaye na Amurka ga gwamnatin yahudawa.
Huckabee ya ce sabuwar yarjejeniya za ta ba da fifiko ga hadin gwiwar kasuwanci da tattalin arziki tsakanin Washington da Tel Aviv, kuma a maimakon haka, dogaro da taimakon tsaro kai tsaye zai ragu.
Bisa ga wani rahoto da Sashen Bincike na Majalisa ta Amurka ta buga a ranar 28 ga Mayu 2025, "Benjamin Netanyahu" firayim ministan gwamnatin yahudawa, ya buƙaci kawo ƙarshen taimakon soji na Amurka a hankali, da kuma faɗaɗa zuba jari na hadin gwiwa a fannonin tsaro na yanar gizo da kariyar tsaro.
Tallafin Kudin Soji
Wannan rahoto ya nuna cewa kasafin kudin tsaro na Amurka yana tallafa wa shirye-shiryen tsaro na hadin gwiwa da gwamnatin yahudawa a fannonin tsaron makamai masu linzami, magance ramukan kasa, magance jirage mara matuki, da haɓaka sabbin fasahohi.
Dangane da yarjejeniyar fahimtar juna ta yanzu, shirye-shiryen tsaron makamai masu linzami kawai suke samun tallafi da adadin dala miliyan 500 a kowace shekara, yayin da majalisar Amurka ta ware dala miliyan 202 ga shirye-shiryen tsaro na hadin gwiwa a wajen wannan yarjejeniya don shekarar kasafin kudi ta 2026.
A cikin wannan rahoto an ce mafi yawan taimakon soji na Amurka yana zuwa ne don siyan makamai da ayyuka daga kamfanonin tsaro na Amurka. An kuma jaddada cewa kawo ƙarshen wannan taimakon a hankali na iya ba gwamnatin yahudawa ƙarin sassauci don siyan kayan aikin soji daga wasu masu samar da kayayyaki ko kuma ƙara samar da kayayyaki a cikin gida, ko da yake wannan gwamnati za ta ci gaba da dogaro da Amurka don amfani da rundunar jiragen yaƙi da tsarin tsaron makamai masu linzami.
Wannan rahoto ya jaddada cewa tun daga shekara ta 2021, taimakon Amurka ga gwamnatin yahudawa ya zama na soji kusan gaba daya.
Dangane da wannan rahoto, jimillar taimakon Amurka ga gwamnatin yahudawa tun daga shekara ta 1948 zuwa yanzu ya wuce dala biliyan 174. Daga wannan adadin, har zuwa shekara ta 2020 an biya kusan dala biliyan 146, wanda ya haɗa da dala biliyan 104.5 na taimakon soji, dala biliyan 34.4 na taimakon tattalin arziki, da dala biliyan 7.4 don tallafawa shirye-shiryen tsaron makamai masu linzami.
Tun daga shekara ta 2021, taimakon tattalin arziki na Amurka ga gwamnatin yahudawa ya tsaya, kuma taimakon ya takaita ga tallafin soji da tsaron makamai masu linzami. Ta yadda wannan taimakon ya kai dala biliyan 3.8 a shekara ta 2021, dala biliyan 4.8 a shekara ta 2022, dala biliyan 3.8 a shekara ta 2023, kusan dala biliyan 12.5 a shekara ta 2024, da dala biliyan 3.8 a shekara ta 2025.
Bisa ga wani rahoto na Sashen Bincike na Majalisa ta Amurka da aka buga a ranar 4 ga Yuni 2026, gwamnatin Donald Trump da gwamnatin Benjamin Netanyahu suna tattaunawa game da sabuwar yarjejeniyar fahimtar juna a fannin taimakon waje na Amurka ga gwamnatin yahudawa, kuma idan aka kammala, wannan zai zama yarjejeniyar fahimtar juna ta huɗu tsakanin bangarorin biyu.
…………………………..
Your Comment