Al’ummar Iran Na Ci Gaba Kin Amincewa Da Yarjejeniyar Tehran Da Washington

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (AS) – ABNA - ya bayar da rahoton cewa: Inda shugaban Iran Masoud Pezeshkian ya bayyana a yammacin yau Laraba, cewa dukkan matakan da aka ɗauka a tafarkin tattaunawar sun zo ne a cikin manufofin da aka amince da su na ƙasar, ya kara da cewa: "Da a ce jagora ya ba da umarnin rashin gudanar da tattaunawa, da ba za mu gudanar da wata tattaunawa ba." Duk da jagoran a wani bayanin da ya fitar y ace shi bah aka yaso ba amma shugaban kasar Iran da asu shugabanni sun nace akan hakan wanda Jagora ya sallama masu da cewa komai ya kai ya kawo sakamakon wanna yajejeniya shugabann kasa da wadanda suka rufa masa baya akai su zasu dauki alhakin hakan.
Pezeshkian ya ce a wata ganawa da mambobin ƙungiyar malaman makarantar addini a Qom, cewa dukkan matakan tattaunawar sun gudana ne cikin manufofin tsarin gaba ɗaya da kuma haɗin kai na yau da kullun da jagora, yana mai zargin "wasu ƙungiyoyi" da yin aiki, tare da ayyukan tunani na adawa, don lalata hoton tawagar tattaunawar da kuma nuna shakku game da shawarwarin ƙasa.
Kalaman Pezeshkian masu ƙarfi sun zo ne saboda sukar ba ta tsaya kan bayani game da sassan yarjejeniyar ba, a'a, a wani bangare sun ɗauki yanayin nuna shakku game da halaccin tawagar tattaunawar, da kuma zarginta da yin sakaci ga manyan ƙarfin da Tehran ta ce ta tara a lokacin yaƙi. Don haka shugaban ya yi ƙoƙarin mayar da muhawarar zuwa ga hukumomi, ta hanyar jaddada cewa yarjejeniyar ba shawarar gwamnati ce kaɗai ba, a'a, ta bi ta hanyoyin yanke shawara na manyan hukumomi.
Mafi shahararrun matsayi na ƙungiyoyi sun fito ne daga fagen "Jajirtattu," wanda suke ɗaya daga cikin mafi tsattsauran ra'ayi na a Iran. Bangaren ya fitar da wata sanarwa inda ya ce sun yi gargadi kafin sanya hannu kan yarjejeniyar fahimtar juna game da "batubuwan da aka ɓoye" da "barazanar irin wannan yarjejeniya," yana mai jaddada cewa za su sa ido "da hankali da tsanaki" a kan aiwatar da dukkan sassanta, musamman tsagaita wuta ta dindindin, ɗage killacewar ruwa, da cire cikas na man fetur da banki. Ya kuma jaddada cewa za su buƙaci ficewa nan take daga yarjejeniyar fahimtar juna idan akwai wani ketawa daga bangaren Amurka ko Isra'ila.
Mafi Muni Fiye Da Yarjejeniyar Obama
Amma jaridar Kayhan, wadda ke kusa da masu ra'ayin mazan jiya masu tsattsauran ra'ayi, ta ɗauki salon magana mafi tsauri. A cikin wata makala mai taken "Yarjejeniya Ba Ta Aiki," jaridar ta ɗauka cewa abin da ta kira maimaita karya alkawari daga bangaren Washington ya sa alkawarin Iran da yarjejeniyar ta zama abu mara dalili. Ta ce "Fahimtar Juna ta Islamabad" ta zama, a cewar karatunta, takarda marar garanti, kuma Washington tana amfani da yarjejeniyoyin a matsayin kayan aiki na dabara don siyan lokaci da kuma ƙunshe da ƙarfin abokan hamayyarta. A cikin wata makala, jaridar ta yi kira da a bar teburin tattaunawa kuma a mayar da martani ga barazanar shugaban Amurka Donald Trump ta hanyar "harshen ƙarfi" da kuma rufe mashigar Hurmuz
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