Yarjejeniyar Lebanon Da Isra'ila Ta Jefa Lebanon Cikin Yaƙin Cikin Gida Tsakanin 17 Ga Mayu Da 26 Ga Yuni

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (AS) – ABNA - ya bayar da rahoton cewa: Yarjejeniyar ta tanadi cewa sojojin Lebanon za su karɓi iko a kudancin Lebanon bayan tabbatar da kwance damarar ƙungiyoyin da ba na gwamnati ba, wanda ke nufin Hizbullah, domin hakan zai ba sojojin Isra'ila damar "janyewa a hankali" daga Lebanon.
Haka kuma ta tanadi cewa sojojin Lebanon za su karɓi alhakin a hankali a "yankunan gwaji," yayin da sojojin Isra'ila za su ci gaba da kasancewa a cikin abin da ake kira "yankin tsaro," wanda Isra'ila ke cewa tana nufin kare yankunan arewa daga duk wani hari mai yiwuwa.
Kuma a cewar jami'an Isra'ila, janyewar daga yankunan gwaji za ta biyo bayan sake shigar da sojoji a cikin 'yan kwanaki a yankunan da kansu waɗanda bisa ga taswirorin da gwamnatin Isra'ila ta fitar, za su haɗa da ƙauyukan Froun, Zutar al-Gharbiyya da Gandouriyah na Lebanon.
A aikace, yarjejeniyar a ainihinta ta dogara ne akan musaya wanda ‘yan kaɗan ne ke tsammanin nasararta.
Tun da an cire yiwuwar kwance damarar Hizbullah, manazarta sun ce Isra'ila na da kariya ta siyasa don kiyaye kasancewar soji ba tare da kayyade lokaci ba a kudancin Lebanon, wanda ta mamaye bayan Hizbullah ta harba rokoki a kan Isra'ila a ranar 2 ga Maris don goyon bayan Tehran saboda yaƙin da Iran, kuma a matsayin martani ga keta alkawuran Isra'ila a Lebanon.
Yarjejeniyar tsarin ta kuma yi karo da hakikanin gaskiyar da ke wakana a siyasance a Lebanon, domin ana neman Hukumar ƙasar da ke gudanar da tsarin raba kujeru na mazhaba ta fuskanci ƙungiya mafi ƙarfi da ke ɗauke da makamai a ƙasar, duk da cewa tsarin da ya biyo bayan yaƙin cikin gida yana dogara ne akan ƙa'idodin raba iko ba tare da tilastawa ba.
Wannan fassarar ta dogara ne akan gaskiya karara, cewa sojojin Lebanon ba su da shiri a tsarinsu da kayan aikinsu don kwance damarar Hizbullah, kuma wanda ke tsammanin za su yi hakan yana watsi da gaskiyar ƙarfin soji mai tushe na ƙungiyar ne da kuma daidaiton mazhaba wanda kwanciyar hankalin Lebanon ya dogara akansa.
Gaba ɗaya, haɗakar sharuɗɗan a cikin yarjejeniyar 26 ga Yuni, tana tunatar da yarjejeniyar 17 ga Mayu 1983, wadda Amurka ta kuma yi riko da ita a lokacin, duk da bambancin mahallin da lokaci, amma ba ta ɗauke da bambance-bambance masu yawa a manyan wuraren sabani ba.
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