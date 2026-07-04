Cikakken Rahoto Na Yadda Al'umma Suke Bankwana Na Tarihi Ga Shahidin Jagoran Juyin Juya Hali A Filin Sallah Na Tehran + Bidiyo Da Hotuna

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) na Duniya – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Tun daga safiyar yau an buɗe ƙofofin filin sallah na Tehran ga al'umma masu nuna makoki da masu neman fansar jinin Imam Shahidi, don fara rana ta biyu na shirye-shiryen bankwana da jana'izar, da kuma rana ta farko na bankwana na al'umma da Imaminsu.
Jiya an gudanar da taron girmamawa na hukuma ga kwamitocin siyasa da soji da kungiyoyi daban-daban daga kasashen duniya a filin sallah na Tehran, sannan aka kai gawar jagora shahidin juyin juya hali da iyalinsa zuwa babban filin sallah na Tehran don shirya bankwana da al'umma.
Tun daga safiyar yau al'umma masu neman fansa ga maigidansu shahidi, tare da sakon jarumtaka da neman fansar jini da mubaya'a ga majibincin lamarinsu, sun shiga filin sallah na Tehran, kuma babban filin sallah da titunan da ke kewaye sun cika da taron masu makoki.
Yadda Aka Shirya Wurin Ajiye Gawar Jagora Shahidin Juyin Juya Hali A Filin Sallah Na Tehran Don Bankwana Da Al'ummar Iran Mai Daraja Da "Maigida Shahidin Iran."
Wani Yanki Lokutan Karatun Alkur'ani A Farkon Taron Bankwana Da "Maigida Shahidin Iran" A Filin Sallah Na Imam Khomeini (R.A) A Tehran. 04 Ga Yuli, 2026.
Lokacin Rera Taken Ƙasa Na Jamhuriyar Musulunci Ta Iran A Taron Bankwana Da Jagora Shahidi.
Ana ci gaba da kammalawa…
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