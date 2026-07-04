Grossi: Babu Takamaiman Ranar Shigar Da Masu Binciken Hukumar Cikin Wuraren Nukliyar Iran

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) na Duniya – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Ya kara da cewa: Shugaban Hukumar Makamashi ta Duniya Rafael Grossi ya bayyana cewa isar da masu binciken hukumar zuwa wuraren nukiliyar Iran ya dogara da tafiyar tattaunawar tsakanin Washington da Tehran. "Har yanzu, ba mu sami damar shiga ba, amma ina ganin muna bukatar mu fahimci cewa wannan batu ya zama kai wa ga wani matsayi, da ta ke da alaƙa, kai ta ma dogara da tattaunawar da ke gudana tsakanin Amurka da Iran da kuma yarjejeniyar fahimtar juna."
Ya kara da cewa: "Ba mu kai ga matakin da muka san lokacin da hakan zai takamaimai, kuma ina fata ba zai dauki lokaci mai tsawo ba. Dole ne mu sami damar shiga yanzu."
Grossi ya yi ikrarin cewa shi "dan hakika ne" kuma ya fahimci alakar da ke tsakanin batutuwan biyu, yana mai nuna fatan cewa tattaunawar da aka fara makonni biyu da suka gabata a garin Bürgenstock na Switzerland za ta yi sauri.
Iran da Amurka sun sanya hannu kan yarjejeniyar fahimtar juna ta nesa a daren 18 ga Yuni, wadda ta tanadi kawo ƙarshen rikicin soji da aka fara a ranar 28 ga Fabrairu. Haka kuma yarjejeniyar ta kayyade lokacin da Amurka za ta ɗage killacewar ruwa, da kuma komawar Iran ga zirga-zirgar ruwa a mashigar Hurmuz.
Biyo bayan hare-haren Amurka a kan wuraren nukiliyar Iran a watan Yuni 2025, Iran ta takaita hadin gwiwarta da Hukumar Makamashi ta Duniya da kuma damar shiga wuraren nukiliya, tana mai tabbatar da cewa dukkan shawarwarin da suka shafi mu'amala da hukumar suna cikin ikon majalisar koli ta tsaron ƙasa ta Iran.
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