Rasha Ta Kakkabo Jirage Marasa Matuki 40 N Ukraine Da Suka Nufi Shiga Moscow A Cikin Sa'o'i 24

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) na Duniya – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Bayanan da shugaban Moscow ya fitar sun nuna cewa ayyukan kama da lalata sun faru ne a tsakanin karfe 2:24 na safiyar Juma'a zuwa karfe 2:46 na safiyar Asabar bisa ga agogon Moscow.
Ma'aikatar Tsaro ta Rasha ta sanar a ranar Juma'a cewa na'urorin tsaron sama sun kama jirage marasa matuki na Ukraine 188 a saman yankunan Belgorod, Bryansk, Vladimir, Kaluga, Kursk, Oryol, Ryazan, Smolensk, Tver, Tula, da Jamhuriyar Crimea.
An kawo cewa sojojin Ukraine suna kai hari a kullum a kan unguwannin zama da muhimman cibiyoyin farar hula da cibiyoyin masana'antu da wuraren makamashi a yankunan kan iyaka na Rasha da ke kusa da iyaka da Ukraine da kuma cikin zurfin Rasha, ta amfani da jirage marasa matuki da makamai masu linzami da nufin haifar da firgita da tsoro a tsakanin fararen hula.
A matsayin martani ga laifukan gwamnatin Kiev, sojojin Rasha suna kai hare-hare da suka keɓanta ga cibiyoyin soji da cibiyoyin masana'antar tsaro na Ukraine da duk abin da ke da alaƙa da ajiyewa, gyara ko kera kayan aikin soji da wuraren taron sojojin Ukraine da 'yan haya na waje, ta amfani da makamai masu jagora daga iska, ruwa da ƙasa, baya ga jirage marasa matuki.
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