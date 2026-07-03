Rahotonnin Kafofin Yada Labaran Turanci Ga Tarukan Girmamawar Shugabannin Kasashe Ga Gawar Jagora Shahidi

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (AS) – ABNA - ya bayar da rahoton cewa: Jaridar "The Guardian" a cikin nazarinta game da taron bankwana da jana'izar gawar jagora shahidin juyin juya halin Musulunci, ta bayyana shi a matsayin "Nuni na almarar makoki, ƙarfin ƙasa da haɗin kan zamantakewa," kuma ta nakalto daga jami'an Iran cewa wannan taron shi ne muhimmin lamari na ƙarni na yanzu kuma mafi girman taro tun bayan juyin juya hali na 1979; wannan kafar yaɗa labarai ta kuma rubuta a cikin taken ta cewa ana sa ran miliyoyin mutane za su halarci wannan taro.
Jaridar "The Mirror" ta kuma yi amfani da kalmar "bankwana mai ban mamaki," inda ta bayyana faɗin wannan taro a garuruwa biyar da kasashe biyu a matsayin wanda ba a taɓa yin irinsa ba, kuma ta jaddada cewa wannan taron yana isar da saƙon "Gwagwarmaya" ga duniya da kuma Amurka.
Hallarar Duniya; Ba Iran Ita Kaɗai Ba
Kamfanin dillancin labarai na "Reuters" da "New York Times," tare da yin nuni ga Halartar kwamitocin diflomasiyya daga kusan kasashe 100 na duniya, ciki har da manyan jami'an Rasha, China, Pakistan, Armenia, Iraqi da sauran kasashen yankin dana Afrika, sun ɗauki wannan kasancewar da halartar a matsayin alamar "sabunta alkawarin duniya" ga manufofin jagora shahidi. A cewar New York Times, dogayen layukan diflomasiyya da shugabannin addini a filin sallah na Tehran don yin girmamawa ga gawar, sun nuna hoton "tasirin ruhaniya da siyasa" na jagora marigayi na juyin juya hali a fagen kasa da kasa wanda ya wuce iyakokin ƙasa.
Dabarar Gina Tarihi; Shirye-Shirye Maras Misali
Kamfanin dillancin labarai na "Anadolu" Cikin tsarin nazari ya yi bayani kan cikakken shirye-shiryen wannan taron, kuma ya kira shi "ɗaya daga cikin manyan ayyukan diflomasiyya, yaɗa labarai da tsaro na 'yan shekarun baya." A cewar wannan kamfanin dillancin labarai, kasancewar masu aikin jarida 14,000, masu daukar hoto da masu shirya fina-finai na duniya don ɗaukar wannan taron, yana nuna muhimmancin dabaru na wannan bankwana na tarihi. Anadolu ta kuma jaddada manyan shirye-shiryen da aka yi don karbar bakuncin miliyoyin maziyarta a Tehran, kuma ta bayyana shi a matsayin "alama ce ta ƙuduri mai ƙarfi da shiri mai kyau na gwamnatin Iran" don gudanar da wannan makoki na ƙasa cikin girma.
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